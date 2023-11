Android Update Bulletin week 47: deze toestellen kregen updates

In week 47 zijn wederom weer een hoop aantal updates verschenen. DroidApp zet deze elke week op een rijtje, en dat doen we ook met deze editie van het Android Update Bulletin.

Android updates in week 47

Iedere week zet DroidApp op een rijtje welke apparaten bijgewerkt zijn met een update. Zo kwam Android 14 voor een aantal toestellen voorbij, net als een nieuwe beveiligingsupdate. Welke toestellen bijgewerkt zijn, hebben we hieronder in het Android Update Bulletin op een rij gezet.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk aanbieden. Krijg je een beveiligingsupdate of Android versie-update op je smartphone of tablet binnen, dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Nokia

Nokia G42: beveiligingsupdate november

OnePlus

Samsung