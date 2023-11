Black Friday 2023: dit zijn de 13 beste aanbiedingen

Je kunt er niet omheen: het is Black Friday! DroidApp heeft in de afgelopen dagen al mooie aanbiedingen met je gedeeld. Maar er zijn nog meer mooie kortingen. We zetten ze allemaal op een rijtje.

Black Friday 2023

De ene Black Friday aanbieding is nog mooier dan de andere. Soms scheelt het een paar euro, soms vele tientallen euro’s. Dat is mooi besparen met de dure december-maand in aantocht. Maar waar vind je nou de beste deal, kun je flink besparen op een nieuwe smartphone, abonnement of andere producten? Jazeker! We zetten de beste Black Friday deals van 2023 op een rijtje.

50+ Mobiel

Een goedkoop abonnement met heel veel data. We zijn allereerst gestuit op een mooie aanbieding bij 50+ Mobiel, waarvoor je overigens ook gewoon jonger dan 50 mag zijn! Een bundel met 18GB aan internet en onbeperkt bellen kost je slechts een tientje per maand. Ook betaal je geen aansluitkosten. Je kiest bij 50+ Mobiel voor de bundel met 16GB, waarbij je de couponcode ‘2gbgratis’ gebruikt voor nog eens 2GB extra. Dit werkt overigens ook voor de bundel met 10GB en 20GB data. De aanbieding vind je op de website van 50+ Mobiel.

Samsung Galaxy

Wil je flink wat korting op een nieuwe smartphone uit de Galaxy A-, Galaxy S- of Galaxy Z-serie? Dat is mogelijk tijdens Black Friday. DroidApp heeft eerder een uitgebreid overzicht gepubliceerd met de beste Galaxy aanbiedingen. Denk bijvoorbeeld aan de Galaxy A34 voor 271 euro, inclusief screenprotector.

Bol.com

Bol.com gaat los in vele categorieën. Het aanbod is immens, dat we moeilijk hier alles kunnen opsommen. Een Airfryer, tandenborstel, huishoudelijke apparatuur of iets voor je huisdier; er is altijd wel iets in de aanbieding. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de Outlet deals.

KPN

Bij KPN kun je nu extra voordelig een internet- en tv-abonnement afsluiten. De provider geeft je het thuispakket voor een bedrag van 35,00 euro per maand. Daarnaast kun je ook kiezen voor een goedgevulde cadeaubon van Coolblue.

Coolblue

Over Coolblue gesproken, ook daar vind je mooie aanbiedingen. Denk aan korting op een smartphone, Airfryer, ontvochtiger, accessoires of tal van andere producten. De aanbiedingen zijn verzameld op deze pagina. Daar vind je bijvoorbeeld ook leuke kortingen op smart home, zoals Tado. Of deze Airfryer voor slechts 79,99 euro.

Amazon

Ondergetekende heeft al mooie deals gescoord bij Amazon tijdens de Black Friday periode. Er zitten echt goede aanbiedingen tussen. Een screenprotector voor je smartphone, Ecco schoenen voor rond de 60-70 euro en veel korting op Oral-B tandenborstels. Maar ook op vele huishoudelijke apparaten en game-apparatuur. Een compleet overzicht is verzameld op deze Black Friday pagina van Amazon.

MediaMarkt

Tablets, stofzuigers, wasmachines, laptops, smartwatches, earbuds… je kunt het zo gek niet bedenken, of het is in de aanbieding. Bij MediaMarkt vind je een groot aanbod aan verschillende aanbiedingen, in allerlei categorieën. Vind hier een compleet overzicht.

Youfone

Een mooie deal vind je ook bij telecomprovider Youfone. Een sim-only abonnement met 15GB internet (met 5G) en 200 minuten kost je 7,00 euro per maand. Je maakt hierbij gebruik van het KPN-netwerk. Ook andere bundels zijn flink afgeprijsd.

Smartphonehoesjes

Toe aan een nieuw smartphonehoesje of een screenprotector, of andere accessoires? Bij Smartphonehoesjes krijg je tot 60 procent korting. Met de kortingscode BLACKFRIDAY gaat er nog eens 20 procent extra af. Keuze genoeg!

Belsimpel

Bij Belsimpel wordt Black Friday ook ‘gevierd’. Dit jaar krijg je weer vele tientjes korting op een nieuwe smartphone. Ook de Google Pixel 8-serie wordt extra in het zonnetje gezet. De aanbiedingen zijn verzameld op deze pagina.

Mobiel

Mobiel heeft verschillende voordelen voor Black Friday. Denk aan de Galaxy A54 in combinatie met een 15GB bundel voor 20,00 euro per maand. Ook op de Galaxy S23 krijg je extraatjes.

Simpel

Bij Simpel maak je gebruik van het netwerk van Odido. De provider geeft je 17GB aan data voor een scherpe prijs van 12,00 euro per maand. Dit is inclusief onbeperkt bellen. Ook andere bundels zijn in prijs verlaagd, zo is te zien op de website van Simpel.

Samsung

Samsung geeft je veel korting op nieuwe smartphones. Ook zijn er Flash Deals met nog scherpere kortingen. Ook op andere productgroepen kun je voordeel halen bij Samsung. Zie hiervoor deze pagina.

Meer aanbiedingen

Er zijn nog meer voordelen bij verschillende partijen. Die hebben we hieronder voor je gelinkt, zodat je direct op de goede pagina terecht komt.