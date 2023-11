Black Friday bij Odido, Vodafone en Hollandsnieuwe: dit zijn de acties

We hebben al de nodige Black Friday aanbiedingen voorbij zien komen. Nu volgen de aanbiedingen van de providers Odido, Vodafone en Hollandsnieuwe. Welke deals hebben zij te bieden?

Meer Black Friday-aanbiedingen

Je kunt er niet omheen: Black Friday. Lang niet meer is het alleen de vrijdag waarop je voordelen kunt scoren. Bij providers kun je ook profiteren van verschillend voordeel. Dat zagen we ook bij Simpel, en vind je heel mooi voordeel. Daarbij heeft ook KPN mooie aanbiedingen voor thuis internet en televisie.

Nu volgen we met de aanbiedingen van Odido, Vodafone en Hollandsnieuwe. Wat hebben van deze drie providers nu de Black Friday aanbiedingen op een rijtje gezet. Welke voordeeltjes kun je krijgen?

Odido

Je kunt bij Odido de Galaxy S23-serie met een leuk voordeel halen. Niet alleen betaal je geen aansluitkosten, je krijgt ook de Galaxy Watch 6 cadeau. Ook zijn er nog andere mobiele aanbiedingen. Kies je voor een internet+tv abonnement, dan krijg je gratis aansluitkosten en ook nog eens 6 maanden voor 30,00 euro per maand. Alle details op Odido.nl.

Vodafone

Bij Vodafone is ook aan Black Friday gedacht. Heb je thuis Ziggo, dan krijg je sowieso al dubbel zoveel MB’s, een extra TV-pakket, tot 7,50 euro korting per maand en een Safe Online XL pakket. Ook Ziggo heeft interessante Black Friday aanbiedingen. Bij Vodafone krijg je korting op verschillende bundels en bespaar je 25,00 euro op de aansluitkosten. Alle acties vind je op Vodafone.nl.

Hollandsnieuwe

Een andere provider waar je extra voordelen krijgt als je thuis Ziggo hebt, is Hollandsnieuwe. Je betaalt geen aansluitkosten en je krijgt de bundel met 15.000 MB/SMS/minuten voor een bedrag van 10,00 euro per maand. Heb je thuis Ziggo, dan wordt de bundel verdubbeld en heb je voor hetzelfde bedrag 30.000 MB, SMS’jes of minuten. Verder heeft Hollandsnieuwe veel voordeel op de Galaxy A54 of op een andere smartphone. Alle details zijn verzameld op Hollandsnieuwe.nl.

