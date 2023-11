Simpel stunt met Black Friday: 17GB voor €12 en meer voordeel

We hebben al de nodige aanbiedingen voorbij zien komen rondom Black Friday. Nu volgt ook Simpel. De provider pakt flink uit met een betaalbare bundels met veel data.

Simpel tijdens Black Friday

We delen graag de beste Black Friday aanbiedingen. Van het weekend schreven we al over de beste aanbiedingen als je op zoek bent naar een nieuwe Samsung Galaxy-smartphone. De komende dagen kun je namelijk flink besparen op de aanschaf van een toestel uit de A-, S- of Z-serie. Nu zijn we gestuit op de Black Friday aanbieding van Simpel.

Bij Simpel maak je gebruik van het T-Mobile netwerk (tegenwoordig Odido) en krijg je extra veel voordeel gedurende je contract loopt bij Simpel. Kies je voor de Black Friday aanbieding, dan krijg je bij alle bundels onbeperkt bellen. Tevens vervallen de aansluitkosten van 20,00 euro. Het echte voordeel zit hem in de bundels die nu aangeboden worden.

De bundel met 15GB data en onbeperkt bellen kost je slechts 10,00 euro per maand. Wil je nog wat meer data, dan kun je profiteren van de korting op de bundel met 17GB aan internet. Deze kost je slechts 12,00 euro per maand, inclusief onbeperkt bellen. Alle details en bestellen kan op de website van Simpel.