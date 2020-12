Het is me dit jaar weer goed gelukt om mijn meest onmisbare apps van het jaar op een rij te zetten. Er zijn natuurlijk bepaalde apps die je iedere jaar enorm veel gebruikt. Dit zijn de 5 meest onmisbare apps van 2020 volgens Kelly.

Onmisbare Android-apps van Kelly

Voordat ik begon met het overzicht ben ik op mijn telefoon is door mijn apps gegaan en kom je toch apps tegen die je wel eens gebruikt in een jaar, maar niet vaak. Ik heb meteen maar wat apps verwijderd, maar het merendeel toch laten staan want misschien komen die later toch nog van pas. Hieronder vind je mijn 5 meest onmisbare apps uit 2020, wil je mijn lijst van vorig jaar zien, bekijk dan hier de onmisbare apps van 2019 van Kelly.

Makkelijke moestuin

Met het lekkere lenteweer en ook de zomer heb ik veel gebruik gemaakt van de Makkelijke Moestuin app. Deze app helpt je met het onderhouden van een moestuin. Zo geef je in de app aan wat voor zaadjes je gaat zaaien; voor bepaalde groentes wordt dan ook aangeraden om het eerst voor te zaaien. Je krijgt ook iedere dag notificaties om je eraan te herinneren om de zaadjes of plantjes water te geven. Ook krijg je op een later moment tips om de plantjes verder te verzorgen en wordt er gevraagd of een bepaalde plant al wat meer blaadjes heeft. Dit geldt ook voor het oogsten van de groentes. Een ideale app om stap voor stap een moestuin te onderhouden. Lees ook het handige overzicht 7 handige tuinieren-apps voor je achtertuin en moestuin.

Sonos

Aangezien er steeds meer apparatuur van Sonos in huis is gekomen, mag de Sonos app wel aan het lijstje worden toegevoegd als meest onmisbare app. Sowieso is de app ook nodig om een speaker mee te koppelen. Verder kan je hiermee gemakkelijk de speakers bedienen en ook switchen tussen radiozenders, of muziek vanuit Spotify naar toe streamen. Je kunt met de app van Sonos ook in meerdere ruimtes dezelfde muziek laten afspelen en weer stoppen. Het werkt allemaal erg gemakkelijk.

iRobot

Nadat we al een aantal jaren erg tevreden waren over de robotstofzuiger van iRobot is er ook een dweilrobot van iRobot gekomen. Met de iRobot app kan je de apparaten toevoegen en meteen ook instellen. Zo stel je er schema’s op in en kan je nadat er een stofzuig- of dweilronde is geweest ook de kaart bekijken zodat je ziet waar de Roomba of Braava is geweest. Ook geeft de app een notificatie als de Roomba of Braava is vastgelopen, of bij de Roomba de afvalbak vol is of bij de Braava het water op is. Maar ook wanneer ze klaar zijn met hun taken. Voor bepaalde types van de Roomba is het zelfs mogelijk om in de app in te stellen dat als deze klaar is, de Braava meteen de taak start om te dweilen.

mySolarEdge

De app mySolarEdge is sinds de plaatsing van zonnepanelen een erg leuke toevoeging. Je kan hier makkelijk zien wat de opbrengst op het moment is, maar ook wat de opbrengst de rest van de dag is geweest. Eigenlijk kijk ik hier iedere dag wel een keer op. En met de warme dagen in de zomer wel wat vaker op een dag. Wat ook leuk is om te zien is dat welke panelen op dat moment voor de meeste opbrengst zorgen en hoeveel geld aan stroomkosten er al op is gewekt.

Flitsmeister

Ook dit jaar staat Flitsmeister op mijn lijstje. De app staat bij mij zo ingesteld, dat als de telefoon verbinding maakt met de bluetooth van mijn auto, Flitsmeister meteen opstart. Zo voorkom je dat je de app vergeet in te schakelen en je toch ergens te hard rijdt en geflitst wordt. Als ik zelf een flitser tegenkom die nog niet gemeld is, geef ik dat ook door zodat andere gewaarschuwd worden. Maar ook als er een melding komt en de flitsbus is al verdwenen. Dat is natuurlijk ook de grote kracht van Flitsmeister.

Andere apps

Er zijn natuurlijk meer apps die ik veel gebruik. Zoals Finnik, voor het opzoeken van kentekens als ik onderweg een leuke auto tegen kom. Maar ook Nu.nl en BN de Stem om up to date te blijven met het nieuws. Ook Hay Day wordt iedere dag geopend om te spelen, net als Endomondo om de statistieken van het hardlopen bij te houden. Maar natuurlijk ook Google Maps om te navigeren naar bestemmingen en de Rabobank app voor het regelen van de bankzaken.