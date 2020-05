7 handige tuinieren-apps voor je achtertuin en moestuin

We beginnen weer met het onderhouden van een moestuin, of zijn lekker aan de slag in de (achter-)tuin. Wat moet je weten over het tuinieren? Wanneer moet je je groenten verpotten en wat zijn de beste omstandigheden? DroidApp zet zeven interessante en handige tuinieren-apps voor je op een rij zodat jouw tuin en moestuin wel een succes moet worden.

Moestuin apps

Met het lekkere weer in aantocht zijn we graag weer bezig in de achtertuin. We zaaien zaadjes voor bloemen, planten of groente. Misschien heb je niet al te groene vingers, en kan je wel wat hulp gebruiken. Gelukkig vind je in de Google Play Store een groot aantal apps die je hierbij kunnen helpen. DroidApp zet de 7 beste tuin-apps voor je op een rij.

Gardroid

Gardroid is een applicatie die je op een overzichtelijke manier belangrijke informatie geeft over de zaadjes van de verschillende groenten. De app heeft een vleugje Material Design en dat maakt de applicatie een stuk strakker. Je vind er informatie over of je een zaadje binnen of buiten moet planten, welke temperatuur het meest geschikt is en de ideale (licht-)omstandigheden. Een onmisbare applicatie!

Garden Organizer

Deze moestuin kalender, de Garden Organizer, helpt je met het geven van een herinnering wanneer het tijd is om de zaadjes te zaaien, te planten of te oogsten. Je kiest welke zaden je wilt zaaien of hebt gezaaid. Het gaat hierbij vooralsnog alleen om groenten en kruiden, geen fruitsoorten. Vervolgens zie je hoeveel water deze nodig hebben, samen met wanneer je ze moet planten en hoe. De Garden Organizer app kan ook rekening houden met bijvoorbeeld de maankalender. Leuk is dat je een virtuele moestuin bij kunt houden in de app.

MijnTuin.org

De MijnTuin.org app is een verlengstuk van de website waarop je de voortgang van je moestuintje kunt bijhouden. Je ziet in hoeveel tuinen de radijs groeit en hoeveel keer de andere bloemen en planten gepoot zijn. MijnTuin.org is een sociaal netwerk voor de liefhebbers van tuinieren. Je kunt met de app niet alleen kennis uitwisselen maar ook de tuinen van andere tuinders ontdekken. Daarnaast vind je in de MijnTuin app ook nuttige informatie.

Pokon

De Pokon app geeft je informatie over het kweken van de verschillende groenten en kruiden in je moestuin. Wat is de beste verzorging voor je planten en hoe hoog wordt een plant eigenlijk? Wat is de beste bodem en hoe dien je bijvoorbeeld tijm te voeden? In de Pokon app krijg je antwoord op deze vragen. Daarnaast geeft de Pokon app ook advies over het snoeien van je gazon, het mooier krijgen van je orchideeën; eventueel aangevuld met video’s.

Tuin Manager

De app Tuin Manager is een applicatie waarin je zelf de verschillende groenten en bloemen kunt toevoegen. Je stelt in wanneer ze water moeten hebben, zodat je hier op tijd een notificatie van krijgt. Daarnaast kan je een alarm toevoegen voor bijvoorbeeld het bemesten of besproeien. Je kunt de voortgang van de groei bijhouden aan de hand van foto’s die in een logboek worden opgeslagen. Tot slot kan je ook memo’s toevoegen voor het geval dat er bijzonderheden te melden zijn.

Makkelijke Moestuin App

Deze applicatie is vooral bedoeld voor degenen die zaden van ‘Makkelijke Moestuin’ gebruiken met de daarvoor geschikte moestuinbakken. De applicatie richt zich op de stap-voor-stap uitleg die je helpt met het zaaien, het verzorgen van planten en het oogsten. Dankzij de ‘Makkelijke Moestuin App’ gebeurt dit op de juiste tijd, op de juiste plek en wordt dit duidelijk gemaakt aan de hand van illustraties.

Gardenize

Met Gardenize kun je verschillende ‘gebieden’ aanmaken zodat je direct in beeld hebt welke zaadjes je in de gaten wilt houden. Je ziet welke zaadjes in welk gebied zitten en je krijgt nuttige informatie. Leuk is dat je een foto kunt maken van je tuin, en over deze foto kunt tekenen. Zo kun je direct markeren waar je wat hebt gezaaid. Ook kun je je tuin delen en zo laten zien welke plantjes onderweg zijn, en ook kun je vrienden toevoegen en volgen.

Bericht voor het laatst geüpdatet op 21 mei 2020