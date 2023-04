Op zoek naar een nieuwe kamerplant of plant voor buiten, of wil je misschien op een duurzame manier af van een van je vele kamerplanten? Dan is de Plantigo app misschien iets voor jou.

Tweede leven voor planten

Soms ben je uitgekeken op een plant in huis, dan kan je hem natuurlijk in de groenbak gooien. Maar dat is niet altijd de meest duurzame oplossing. Als een plant er nog goed uitziet zou je deze ook aan iemand kunnen geven die er wel blij mee is. Dat hebben ze bij Plantigo ook gedacht, in de Plantigo app vind je dan ook kamerplanten en buitenplanten die van eigenaar mogen wisselen. Soms zijn deze planten gratis en een andere keer wordt er een kleine vergoeding gevraagd.

Wanneer je de applicatie opent zie je op het startscherm gelijk al een aantal aangeboden planten. Door op de aanbieding te klikken krijg je meer informatie over de aangeboden plant. Bijvoorbeeld over of een pot bij zit, of dat de plant beschadigingen heeft. Verder vertelt de applicatie ook wat voor soort plant het is en welke aandacht deze nodig heeft. Naast gewone kamerplanten vind je er ook stekjes voor wie echt groene vingers heeft. Heb je een leuke plant gezien maar geen geschikte pot? Dan vind je misschien wat tussen de binnen- en buitenpotten die ook in de Plantigo app te vinden zijn.

Om te kunnen reageren op een advertentie moet je natuurlijk wel een account aanmaken bij Plantigo. Na het aanmaken van een account is het nog nodig om je telefoonnummer te verifiëren. Daarna kun je zelf advertenties aanmaken of plantjes bestellen. Wanneer je een account geverifieerd hebt zie je een blauwe vinkje verschijnen, dit zie je ook bij anderen zodat je zeker weet dat je met een geverifieerd account handelt.

Naast reageren kan je de applicatie gebruiken om favorieten te bewaren, maar ook eigen planten te identificeren. Dat identificeren werkt door het maken van minstens twee foto’s. Daarna zoekt de applicatie door de database en geeft deze een reeks van mogelijke matches. Weet je de naam van je plant al dan kan je natuurlijk gewoon de plant encyclopedie gebruiken die in de app zit.

De applicatie werkt in Nederland en in Vlaanderen en is gratis te downloaden uit de Google Play Store. Welke plant in huis ga jij vervangen?