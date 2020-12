Facebook voegt donker thema toe aan Android-app: zo gebruik je hem

Nadat in de afgelopen maanden en jaren al steeds meer apps een donker thema hebben gekregen, is dat nu er ook voor de Facebook app. Je kunt de donkere modus vanaf nu gebruiken in de Android-app van Facebook.

Facebook-app met donker thema

Goed nieuws voor degenen die met smart hebben zitten wachten op een donker thema voor de Facebook-app. De applicatie geeft gebruikers vanaf nu de mogelijkheid om een donker thema in te stellen. Hiervoor hoef je vrij weinig te doen. DroidApp-lezer Jan heeft ons getipt over het bestaan van de nieuwe functie. Het lijkt erop dat de feature langzaam maar zeker naar iedereen wordt uitgerold.

Het donkere thema maakt de applicatie prettiger afleesbaar in omgevingen met weinig licht, bijvoorbeeld als je nog in bed ligt. Je kunt het donkere thema gemakkelijk instellen. Hiervoor ga je in de Facebook-app naar de drie streepjes, rechts bovenin beeld. Hier kun je naar beneden scrollen, waarna je het blok ‘Donkere modus’ tegenkomt. Vervolgens vind je daar drie opties. Je kunt de functie in- en uitschakelen, maar ook ervoor kiezen dat de systeeminstelling overgenomen wordt. Hierbij wordt het thema van de Facebook-app automatisch aangepast, aan de thema-instelling op je smartphone.

De functie wordt vanaf nu uitgerold. Het lijkt erop dat deze bij iedereen beschikbaar komt. In ieder geval de automatische thema-instelling is alleen beschikbaar op toestellen met Android 10 en hoger.