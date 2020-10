Facebook kondigt redesign aan voor Messenger met nieuwe functies

Facebook gaat veranderingen doorvoeren in haar chat-app Messenger. Naast een nieuwe interface komt er ook een nieuw logo en kunnen we nieuwe functies verwachten.

Facebook Messenger in het nieuw

Facebook heeft aangekondigd dat het veranderingen gaat doorvoeren in haar berichtendienst Messenger. Naast deze verbetering, krijgt Facebook Messenger ook een nieuw logo. Tevens heeft het bedrijf een aantal nieuwe functies in de pijplijn zitten die beschikbaar komen.

Het nieuwe logo doet een beetje denken aan het Instagram-logo, gezien het kleurverloop met de gradiënt. Wel zijn de kleuren net wat anders. Niet gek overigens, Instagram is ook onderdeel van Facebook. In de nieuwe versie van de Messenger-app kom je het nieuwe kleurenpalet tegen, en wordt afstand genomen van de blauwe kleur. Nieuw is ook de aanwezigheid van thema’s, zodat je iedere chat kunt personaliseren.

Nieuwe functies die we op termijn in Messenger kunnen verwachten zijn de selfiestickers die zich aanpassen aan je emotie. Daarnaast komt er een ‘verdwijnmodus’ waarbij berichten na een tijdje automatisch uit de chat gewist worden. In Noord-Amerika kunnen de eerste gebruikers als eerst de Messenger-app gebruiken met Instagram-integratie. Daarnaast hoopt Facebook de drempel te verlagen om Facebook Rooms te gebruiken.

De update voor Facebook Messenger wordt vanaf nu uitgerold en kun je downloaden uit de Google Play Store.