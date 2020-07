Facebook Messenger komt met App Lock-beveiliging en meer tools

Facebook heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de chat-applicatie beter te beveiligen. Facebook Messenger heeft ondersteuning gekregen voor het eigen App Lock.

App Lock in Messenger

In een aankondiging heeft Facebook bekend gemaakt dat gebruikers de Messenger-app kunnen gaan beveiligen. De functie die dit mogelijk maakt wordt ‘App Lock’ genoemd, waarbij privacy-instellingen van de telefoon gebruikt worden.

Concreet betekent dit dat je de Facebook Messenger app kunt beveiligen met een vingerafdruk, of kunt ontgrendelen middels gezichtsherkenning. De data hiervoor wordt volgens Facebook niet doorgestuurd naar Facebook en wordt ook niet opgeslagen, omdat het van biometrische data op het toestel zelf gebruik maakt.

Android-gebruikers moeten echter nog wel even wachten totdat de functie gebruikt kan worden. De functionaliteit wordt vanaf nu uitgerold naar iOS voor de Apple iPhone en iPad. In de komende maanden staat de uitrol naar de Android-app van Messenger op de planning.

Meer functies

Een andere functie is ook aangekondigd. Het moet binnenkort mogelijk worden om meer controle te hebben over je telefoongesprekken en inbox van Messenger. Nieuwe instellingen moeten het mogelijk maken om zelf te bepalen wie er berichten kan sturen, of wie je kan bellen. Daarnaast wil Facebook je de mogelijkheid geven om afbeeldingen van onbekende personen in Messenger automatisch te vervagen. Je kunt dan zelf ervoor kiezen om een foto wel of niet te openen.