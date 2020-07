Consumentenbond sleept Facebook voor de rechter: “compensatie voor Nederlandse gebruikers”

De Consumentenbond start met een massaclaim tegen Facebook, welke het wil verdedigen in de rechtszaal. Volgens de bond zouden gebruikers gecompenseerd moeten worden voor privacyschending.

Consumentenbond en Facebook

Het sociale netwerk Facebook wordt door de Data Privacy Stichting en de Consumentenbond gedagvaard. Er is begonnen met een massaclaim waarbij aan gebruikers gevraagd wordt zich hierbij aan te sluiten. Volgens de twee partijen maakt Facebook zich schuldig aan privacyschending en moeten de gebruikers in Nederland hiervoor een compensatie ontvangen. Wat Facebook doet is tegen de regels in, zo stelt de Consumentenbond.

De partijen krijgen steun van een grote Amerikaans advocatenkantoor. Het gaat om privacyschendingen in de periode van 2010 tot en met 1 januari 2020. Naast het geven van compensatie aan gebruikers, eisen de partijen ook dat Facebook zijn zaken verbetert en transparanter wordt in de werkwijze hierin. De Consumentenbond benadrukt verder dat gebruikers altijd het idee gegeven werd dat Facebook gratis zou zijn, maar in feite wordt er betaald met persoonsgegevens.

Facebook wordt al lange tijd beschuldigd van privacyschending. De Consumentenbond denkt een sterke zaak te hebben in deze. Circa 10,4 miljoen Nederlanders maken gebruik van Facebook. Hoeveel euro de twee partijen eisen is niet bekend gemaakt. Wel heeft de Consumentenbond aangegeven zich niet met een kluitje het riet in te laten sturen.

Degenen die zich aan willen sluiten bij de massaclaim tegen Facebook kunnen hier deelnemen.