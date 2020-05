Facebook Avatars is grote hype: zo maak je je eigen avatar

Het sociale netwerk Facebook heeft een nieuwe feature uitgebracht waarmee je een eigen avatar kunt maken, en kunt delen. De feature krijgt de niet heel verrassende naam Facebook Avatars en wordt inmiddels al massaal gebruikt.

Facebook Avatars

Misschien heb je ze al voorbij zien komen in je tijdlijn, gepersonaliseerde avatars die een illustratie vormen van je eigen gezicht. Deze kun je helemaal naar eigen wens personaliseren, zodat deze zoveel mogelijk op je lijkt. Het is Facebook’s eigen alternatief voor de Bitmoji van Snapchat. Leuk is dat je jezelf kunt gebruiken als sticker.

Wil je zelf een avatar maken met Facebook Avatars, dan kun je direct aan de slag. Ga hiervoor naar het menu met de drie streepjes, waarna je terecht komt in het blauwe menu. Vervolgens kies je onderaan voor ‘meer weergeven’ en selecteer je de optie ‘Avatars’. Ook kun je een eigen avatar maken vanuit een bericht van een ander, die ook zijn of haar illustratie heeft gedeeld.

Avatar maken

Je eigen avatar maken gaat heel makkelijk. Je hoeft alleen maar de verschillende stappen te doorlopen. Je begint met het kiezen van je huidskleur. Daarna ga je aan de slag met het haar, rimpels, ogen, neus, make-up, wenkbrauwen, kleding en nog vele andere onderdelen.

Even vergeten hoe je er uitziet? Je kunt direct de spiegel-optie inschakelen en zo even de front-camera inschakelen. Facebook laat je je avatar vervolgens opslaan en eventueel delen in je nieuwsoverzicht of instellen als profielfoto. Ook vind je een sticker-optie waarmee je talloze stickers kunt delen. Niet alleen via Messenger of bij een reactie op Facebook, maar ook kun je het plaatje delen via andere platformen zoals met je vrienden via WhatsApp of via andere wegen.

Je kunt altijd je avatar aanpassen via de bovengenoemde stappen.

