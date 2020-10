Facebook Dating vanaf vandaag beschikbaar in Nederland: zo werkt het

Facebook heeft haar dating-platform Facebook Dating uitgebracht in Nederland en België, samen met nog een aantal Europese landen. Het vinden van een nieuwe liefde moet nog makkelijker gemaakt worden met de app.

Facebook Dating

In 2018 lanceerde Facebook haar eigen platform waarmee gebruikers konden daten. De dienst kwam daarbij als eerst beschikbaar in een aantal landen, en is vanaf vandaag ook beschikbaar in een groot gedeelte van Europa, waaronder in België en Nederland.

Voor Facebook Dating wordt het date-gedeelte losgekoppeld van het bekende sociale netwerk. Dit betekent dat er een nieuw profiel gemaakt wordt en dat de berichten die uitgewisseld worden via het platform, alleen te vinden zijn in de Facebook Dating-omgeving. Wel kan je profiel verbonden worden voor de Secret Crush-functie. Hiermee kun je zien wie er van je vrienden op Facebook of Instagram geïnteresseerd is in je. Dit zie je overigens alleen als je elkaar op die manier hebt ‘gemarkeerd’.

Een andere functie die je in Facebook Dating kunt gebruiken is videodates. Zo kun je na een match elkaar ontmoeten in een videogesprek. Net als bij het bekende Facebook is er ook in Dating ruimte voor verhalen, de zogenoemde Stories. Je kunt ook anderen ontmoeten met dezelfde interesses via groepen en evenementen.

Privacy

Facebook zegt veel aandacht te hebben geschonken aan de privacy. Samen met experts werd gewerkt aan opties om de beste bescherming te bieden. Daarbij worden je Facebook-vrienden niet op de hoogte gebracht dat je Dating gebruikt en zullen ze ook niet naar voren komen als potentiële match.

Om Facebook Dating te gebruiken, gebruik je wel gewoon de Facebook-app. Je vindt de snelkoppeling hiervoor in het menu van de applicatie. Tik hiervoor op de drie streepjes, scrol naar beneden en kies voor ‘Dating’.