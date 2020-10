Instagram vernieuwt stilletjes Stories-archief en Activiteit-weergave

Instagram heeft een aantal nieuwe features doorgevoerd zonder hier iets over naar buiten te brengen. De veranderingen hebben te maken met Instagram Stories en de Activiteit-weergave.

Instagram Stories-archief

Misschien blader je er met regelmaat even doorheen; het archief van je Instagram Stories. Dit kun je doen door in Instagram naar de drie streepjes te gaan, en daar te kiezen voor Archief. Daar vond je tot nu toe alleen een overzicht van je geplaatste verhalen, maar dat overzicht is nu verbeterd, zo ontdekten we.

Stories-archief

Het verhalenarchief van Instagram Stories is voortaan onderverdeeld in drie tabbladen. In het eerste tabblad zie je de bekende verhalen, welke je terug kunt scrollen tot 2017. Nieuw zijn de twee andere tabbladen, waar je terecht kunt voor de agenda-weergave. Rechts zie je Stories die je hebt gedeeld met locatie. Deze worden getoond op een kaart. Het archief is alleen voor jou inzichtelijk.

Activiteit-weergave

Een andere vernieuwing vinden we terug bij de Activiteit-weergave. Ook deze functie is te bereiken via het zijmenu door op de drie streepjes te tikken en te kiezen voor ‘Je activiteit’.

Nieuw is dat je daar niet alleen meer de tijdsbesteding te zien krijgt, met hoe lang je doorbrengt op het sociale netwerk. Je ziet er voortaan ook in het eerste tabblad, welke links je hebt aangeklikt. Het gaat hierbij om website-adressen uit Stories en uit berichten (zoals advertenties). Je ziet ook wanneer je deze link hebt geraadpleegd en je kunt hem direct weer bezoeken. Eventueel kun je er ook voor kiezen om de geschiedenis hiervan te verbergen.