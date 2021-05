Google test waardeloos Mijn apps-overzicht in Play Store app

Google test een nieuw design voor de Google Play Store app. De applicatie toont bij sommige gebruikers een nieuw overzicht van de geïnstalleerde apps, en die kunnen we toch wel omschrijven als waardeloos.

Google Play Store met mijn apps-overzicht

Op Reddit is een bericht verschenen van een Android-gebruiker, waarbij er een nieuw ontwerp is te zien voor een scherm in de Play Store app. Het gaat om het overzicht van de geïnstalleerde apps, waar dus de geïnstalleerde apps ziet, en ook gelijk kunt updaten. Google bereidt een waardeloze update voor, voor dit scherm.

In plaats van de apps, worden een aantal opties getoond. Het menu wordt hernoemd naar ‘Beheer apps en apparaat’ en geeft een overzicht en de mogelijkheid tot beheren in de tabbladen. Bij het volgende scherm zie je alleen maar dat al je apps up-to-date zijn, en kan je dus niet meer in één oogopslag zien welke apps precies bijgewerkt zijn.

Google test wel vaker nieuwe verbeteringen voor haar apps. Het is niet bekend of deze verandering doorgevoerd wordt in de Play Store app. Wat vind jij van deze wijziging?