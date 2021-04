Play Store-alternatief APKPure besmet met schadelijke adware: dit moet je doen

Apps buiten de Play Store om downloaden wordt altijd afgeraden. Een bekend alternatief genaamd APKPure had malafide adware aan boord, dat kan zorgen voor problemen.

APKPure is besmet

Kaspersky Lab heeft ontdekt dat er malafide adware aanwezig is in een recente versie van APKPure. De applicatie wordt gebruikt als alternatief voor de Google Play Store. Van de malafide adware is sprake in versie 3.17.18. Volgens Kaspersky Lab ligt de oorzaak van het probleem bij de implementatie van een advertentie-sdk, welke afkomstig is van een niet gecontroleerde bron, zo schrijft Tweakers. Eerder zagen we dit al bij de app CamScanner.

Malafide adware kan niet alleen reclame tonen, maar ook op slinkse wijze abonnementen afsluiten en weer andere malware downloaden. De beruchte versie is door de ontwikkelaars van APKPure offline gehaald en vervangen door versie 3.17.19. Gebruikers die deze versie nog niet hebben, wordt aangeraden deze zo snel mogelijk te installeren. Vervolgens is het aan te raden je telefoon te scannen op malware, dat kan bijvoorbeeld met Malwarebytes.