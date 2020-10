Huawei kondigt ‘Petal Maps’ aan: een eigen alternatief voor Google Maps

Er komt een definitief antwoord van Huawei op Google Maps. Tijdens de aankondiging van de Mate 40-serie, heeft de fabrikant Petal Maps aangekondigd. Deze dienst kan gebruikt worden voor het navigeren met je Huawei-smartphone.

Petal Maps

Er gaan al langere tijd berichten rond over een eigen alternatief van Huawei voor Google Maps, en vandaag was het zover. De smartphonefabrikant heeft het doek van Petal Maps gehaald. Deze dienst moet een alternatief zijn voor Maps, op de eigen toestellen zonder toegang tot de Google Play Services. De nieuwe kaartendienst moet beschikbaar komen in meer dan 140 landen en regio’s, zo bevestigde Richard Yu.

Petal Maps zal beschikken over een 2D en 3D-weergave en je een routebeschrijving van A naar B kunnen geven. Dit kan een routebeschrijving zijn met de auto, maar ook met het openbaar vervoer. In de video was nog niets te zien over navigatie per fiets of wandelend. Bij het navigeren op je route, houdt Petal Maps ook rekening met de verkeersdrukte, al geldt dit alleen voor 129 grote steden, zo stelt Huawei. Tevens kan de navigatie-app bediend worden middels gestures. Door even je hand voor de telefoon te houden, wordt automatisch uitgezoomd. We zien ook in de video dat Petal Maps de huidige snelheid laat zien.

Over het navigeren met openbaar vervoer belooft Huawei nauwkeurige informatie over bijvoorbeeld wandeltijden en overstappen. Ook de tussenliggende stations worden getoond. Verder kun je snel zoeken naar bijvoorbeeld een restaurant of een andere locatie binnen Petal Maps. Plaatsen die je wel wat lijken kun je toevoegen aan je lijst met favorieten. De navigatie-app moet 70 talen ondersteunen met spraakbesturing. Vanaf vandaag start de beta, beschikbaar in de App Gallery van Huawei. Het enige dat je hiervoor nodig hebt is EMUI 5.0 of hoger.

Petal Search zal ook een nieuwe optie zijn die Huawei aan gaat bieden. Hierbij kun je snel zoeken naar webresultaten, producten, video’s, apps of wat dan ook. Ook de Nederlandse taal wordt hierin ondersteund.

Een andere vernieuwing is Huawei Docs. Hiermee kun je documenten bekijken en bewerken. Degenen die zijn ingelogd met hetzelfde Huawei-ID kunnen aan eenzelfde bestand werken.