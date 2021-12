Nokia X20, X10 en 2.4 krijgen nieuwe november-update

De november-update is een recentere beveiligingsupdate, die vanaf nu beschikbaar is voor drie toestellen van HMD Global. Voor de Nokia X20, de Nokia X10 en de Nokia 2.4 kan de beveiligingsupdate vanaf nu gedownload worden.

November-update voor Nokia

HMD Global, de fabrikant die toestellen onder de merknaam Nokia uitbrengt, heeft een update klaargezet voor drie van haar toestellen. Allereerst is de update van november beschikbaar voor de Nokia 2.4. Deze instapper krijgt deze update en bevat verder geen nieuwe functies of veranderingen.

Voor de Nokia X20 en Nokia X10 is de update een aanzienlijk stuk groter; zo laten Wim en Marcel weten. De update voor de X20 heeft bijvoorbeeld een grootte van 217MB. Dat is interessant, want hiermee wordt het vermoeden gewekt dat Nokia meer dan alleen een beveiligingsupdate brengt. De changelog geeft echter geen duidelijkheid over wat er verder dan nog gedaan is. Naar verwachting heeft Nokia in ieder geval op de achtergrond de nodige fixes en verbeteringen doorgevoerd.

De update wordt vanaf nu verspreid in Nederland, België en verschillende andere Europese landen.

