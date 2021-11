Nokia 5.4 krijgt beveiligingsupdate oktober aangeboden; ook update XR20

Een nieuwe update wordt uitgerold voor twee toestellen van Nokia. HMD Global heeft een update klaargezet voor de Nokia 5.4 en de Nokia XR20. In beide gevallen gaat het om een meer recente beveiligingsupdate.

Updates bij Nokia’s

Verschillende Nokia’s worden bijgewerkt met een nieuwe update. Tijd om dat voor je op een rijtje te zetten. Als eerst is de Nokia 5.4 aan de beurt. DroidApp-lezer Han laat ons weten dat zijn smartphone bijgewerkt wordt met een nieuwe build van Android 11. De fabrikant belooft daarbij verbeteringen in de gebruikersinterface en een verbeterde systeemstabiliteit. Grote veranderingen blijven uit met deze update, zo lijkt het. Wel is er een recentere beveiligingsupdate meegeleverd; beveiligingsupdate oktober 2021.

Een ander toestel dat een nieuwe update krijgt is de Nokia XR20. Dit robuuste toestel wordt vanaf nu bijgewerkt met beveiligingsupdate november 2021. Dat toestel krijgt dus de meest recente beveiligingsupdate die door Google vrijgegeven is. Nieuwe functies zijn niet doorgevoerd.

