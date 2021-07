Nokia XR20 aangekondigd: robuust en met 4 jaar updates

HMD Global heeft een nieuwe smartphone aangekondigd, welke we ook in Nederland gaan zien. Het is de Nokia XR20, voorzien van een robuust design en een geweldig updatebeleid.

Nokia XR20 aangekondigd

De nieuwe Nokia waarover we in de afgelopen weken meermaals iets gehoord hebben is nu officieel. De fabrikant presenteert de Nokia XR20. Het is een toestel met een robuust jasje, en voorzien van de MIL-STD-810H militaire standaard. Volgens Nokia kan het toestel hierdoor prima tegen een stootje, een val en meer. Tevens is het toestel IP68-gecertificeerd en reageert het scherm ook op natte handen. Om zonder in te tikken iets op te zoeken, kun je de fysieke Google Assistent-toets gebruiken die aan de zijkant van de Nokia XR20 is geplaatst.

We vinden een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm terug bij de Nokia XR20. De van oorsprong Finse fabrikant voorziet het toestel van een Snapdragon 480 chipset, welke ondersteuning biedt voor het 5G-netwerk. Er is keuze uit twee configuraties in geheugen: 4GB/64GB en 6GB/128GB. In beide gevallen is het geheugen uit te breiden met maximaal 512GB via een geheugenkaart. Er is verder ruimte gelaten voor een 3,5 millimeter headset en stereo-speakers.

Camera en accu

Als we kijken naar de verdere specificaties van de smartphone zien we een dual-camera. Deze levert een 48 megapixel hoofdcamera en 13 megapixel groothoeklens. Opvallend is dat de smartphone voorzien is van twee flitsers. Met de SpeedWarp mode moet het mogelijk zijn om de snelste momenten helder en scherp vast te leggen met de Nokia XR20. Ook is er een Action Cam mode aanwezig in de camera-app van de XR20.

De Nokia XR20 is voorzien van een 4630 mAh accu. Deze kan met 18W bekabeld opgeladen worden. Echter kun je dankzij de ondersteuning voor Qi ook draadloos het toestel opladen. Dit gaat met een kracht van 15W.

Updates

De grootste aantrekkingskracht heeft de Nokia XR20 met haar updatebeleid. Hier gaat Nokia verder dan bij de X-serie, waarbij bijvoorbeeld de Nokia X20 drie jaar lang voorziet wordt van updates. Bij de Nokia XR20 ben je drie jaar zeker van Android OS-updates. Dit betekent dat je voor dit toestel de update naar Android 12, 13 én 14 kunt verwachten. Daarnaast belooft de fabrikant vier jaar lang aan maandelijkse beveiligingsupdates.

Accessoires

Voor de audio-liefhebber komt Nokia ook nog met drie draadloze earbuds. Dit zijn de Clarity Earbuds Pro met ANC voor 99 euro. Voor 49 euro krijg je de Comfort Earbuds en voor 29 euro ontvang je de Go Earbuds+. De series worden hieronder uitgelicht. Details zijn nog verder niet toegelicht. Ze zullen vanaf augustus beschikbaar zijn.

Go: ultra-high value products offering the highest quality at the lowest possible prices

Comfort: a result of consumers seeking optimal comfort in wearables

Clarity: top-of-the-range quality earbuds integrating the latest tech

Beschikbaarheid

Het duurt nog eventjes totdat we de Nokia XR20 in de Nederlandse winkels gaan zien. Vanaf september is de robuuste XR20 beschikbaar in ons land. De prijs van het toestel komt uit op 499 euro. Een oplader wordt uit milieuoverwegingen niet standaard meegeleverd; iets wat we ook bij de X-serie terugzagen. Voor twee tientjes kun je die los aanschaffen bij Nokia, of een eigen oplader gebruiken.