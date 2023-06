Nokia G60, X30 en XR20 krijgen mei-update; Galaxy A41 met april-patch

Nieuwe updates worden er uitgerold bij Samsung en Nokia. De verschillende modellen in kwestie worden bijgewerkt met een nieuwe security-patch.

Updates bij Nokia en Samsung

We beginnen met de Samsung Galaxy A41. Arjaan meldt een update voor zijn toestel, waarbij de beveiligingsupdate van april wordt afgeleverd. We zien in de changelog dat er ook enkele Samsung-apps bijgewerkt worden. Samsung belooft ook verbeteringen in de stabiliteit, maar precieze details worden hierover niet gedeeld.

Ook Nokia heeft updates klaargezet. Het gaat om drie smartphones die allen worden bijgewerkt met beveiligingsupdate mei 2023. De smartphones die deze update krijgen, zijn de Nokia G60, de Nokia X30 en ook de Nokia XR20 worden voorzien van de mei-update.

Zover bekend worden er verder geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd. De update wordt gefaseerd uitgerold. Wanneer je deze kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Nokia G60 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 279,00 euro

Nokia X30 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 409,00 euro

Nokia XR20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 389,00 euro