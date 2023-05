Nieuwe beveiligingsupdate voor Nokia G50, G20 en Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Drie smartphones worden bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Dit is het geval voor de Nokia G50, de Nokia G20 en de Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Bij het ene toestel is het de april-update, bij het andere toestel de mei-update. We zetten de details op een rijtje.

Updates bij Nokia

We beginnen met de updates die bij Nokia beschikbaar zijn. Jan meldt ons een update voor de Nokia G50 en de Nokia G20. Hierbij wordt de Nokia G20 bijgewerkt met beveiligingsupdate april 2023. Deze update brengt enkele tientallen verbeteringen in de beveiliging. Een nieuwe update wordt ook uitgerold voor de Nokia G50. Die smartphone wordt bijgewerkt met de meest recente patch; beveiligingsupdate mei 2023. Bij beide modellen gaat het om enkel de nieuwe security-patch, zonder verdere nieuwe functies en mogelijkheden.

De Xiaomi Redmi Note 10 Pro wordt eveneens bijgewerkt met een nieuwe update, zo laat John ons weten. De smartphone wordt geüpdatet met de beveiligingsupdate van mei. De toestellen krijgen vanaf nu de updates aangeboden. Wanneer je deze kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

