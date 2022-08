Nokia G20, G50, 6.2 en 2.3 krijgen nieuwe beveiligingsupdate van juli

Een nieuwe update wordt uitgerold voor verschillende modellen van Nokia. Het zijn de Nokia G20, Nokia G50, Nokia 6.2 en de Nokia 2.3 die bijgewerkt worden met de beveiligingsupdate van juli. Daarbij horen ook een aantal verbeteringen.

Vier Nokia’s geüpdatet

Het updatebeleid van Nokia was altijd helder, maar in de praktijk blijkt dat het toch niet allemaal koek en ei is. Zo blijven sommige toestellen lang hangen in een oudere update en lijkt er niet altijd sprake te zijn van een consistent updateschema. Nu is er in ieder geval goed nieuws voor de bezitters van de Nokia G20, Nokia G50, de Nokia 6.2 en de Nokia 2.3. In alle vier de gevallen worden de smartphones voorzien van beveiligingsupdate juli 2022. Met deze update worden ruim 30 kwetsbaarheden in Android aangepakt.

Het gaat om updates die gefaseerd uitgerold worden. Het kan hierdoor even duren totdat iedere gebruiker de update binnen ziet komen op zijn of haar toestel. Han meldt dat de update voor zijn Nokia G20 niet alleen een security-patch lijkt te brengen. De telefoon voelt sneller en soepeler aan, en waar de Reels in Facebook vaak haperde, lijken ze nu snel te werken.

Wanneer je de nieuwe update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Nokia G20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 160,00 euro

Nokia G50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 219,00 euro

Nokia 6.2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend