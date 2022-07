Nieuwe Nokia-smartphones komen zonder Zeiss-camera: samenwerking is over

Nieuws is er over Nokia. De fabrikant zal geen toestellen meer uitbrengen met een Zeiss-camera. Jarenlang en zelfs voor de smartphone er was, werkte Nokia samen met Zeiss voor de camera in toestellen. Daaraan is een einde gekomen.

Nokia zonder Zeiss-lens

Nokia en Zeiss hebben niet langer meer een samenwerking. Dit nieuws komt naar buiten nadat de collega’s van Nokiamob hier in zijn gedoken. In de afgelopen jaren werden veel Nokia-toestellen uitgerust met een camera met Zeiss-branding. Niet alleen bij smartphones was dit het geval, ook toen de smartphones nog niet in beeld waren, waren toestellen van Nokia vaak voorzien van een Zeiss-lens. Dit was de Nokia N90 in 2005 als eerst, maar ook modellen als de Nokia N95 en natuurlijk de Nokia 808 PureView.

Opvallend is dat zonder dat er ruchtbaarheid aan wordt gegeven, de samenwerking met Zeiss in 2021 beëindigd is. Het is niet bekend waarom er geen samenwerking meer is en of het een besluit was van beide fabrikanten. HMD Global bracht verschillende mooie toestellen uit met een Zeiss-lens, waarvan de Nokia 9 PureView natuurlijk het bekendste voorbeeld is. Nokia had overigens niet het exclusieve recht om samen te werken met Zeiss. In 2020 begon fabrikant Vivo met een partnership met Zeiss. Onder andere de nieuwe Vivo X80 Pro die ook naar Nederland komt heeft een Zeiss-lens.

De Nokia XR20 is met dit nieuws de laatste smartphone die met Zeiss merk op de markt is gebracht.