Nokia G50 en X10 worden bijgewerkt met juni-update

Het updaten door HMD Global van Nokia smartphones loopt niet altijd even gesmeerd. Zo worden maandelijkse updates beloofd, maar verschijnen die niet iedere maand. Nu is het in ieder geval tijd voor een recentere update voor de Nokia G50 en de Nokia X10.

Juni-update voor Nokia G50 en X10

Twee toestellen van Nokia worden bijgewerkt met een nieuwe update. Het gaat om de Nokia X10 en de Nokia G50. Beide modellen bleven tot nu toe hangen op de beveiligingsupdate van april, terwijl toch de belofte werd gegeven dat de toestellen maandelijks bijgewerkt worden, dankzij de aanwezigheid van Android One. We hebben Nokia al meermaals om uitleg hierover gevraagd, maar een concreet antwoord wordt niet gegeven. Nu is het in ieder geval tijd voor een recentere update, zodat de beveiliging weer wat meer op orde is.

Het gaat om beveiligingsupdate juni 2022. Jan meldt dat de update voor zijn G50 verder ook verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen van de gebruikersinterface brengt. De update wordt vanaf nu in Nederland en omliggende landen uitgerold. Als je de update kunt binnenhalen, dan krijg je hiervan een melding op je toestel.

