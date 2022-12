Nokia laat weten welke toestellen als eerst Android 13 krijgen

Nokia heeft pas recent de update uitrol van Android 12 zo’n beetje afgerond, nu kan het dan aan de slag met Android 13. Welke toestellen krijgen als eerst de update naar Android 13?

Nokia over Android 13

Het updatebeleid van Nokia is in ieder geval op het gebied van beveiligingsupdates de laatste tijd wat beter geworden. Dat mocht ook wel, want het was helemaal ingezakt in vergelijking met toen Nokia de Europese markt binnentrad. Nu laat het merk meer weten over de komst van Android 13 naar de toestellen. HMD Global meldt het nieuws welke toestellen als eerst de update kunnen verwachten.

In ons Android 13 update overzicht kun je zien, van welke toestellen we verwachten dat zij Android 13 zullen krijgen. Nokia heeft nu alvast een eerste bericht gedeeld waarin duidelijk wordt welke vijf toestellen de update als eerst kunnen verwachten. Opmerkelijk is dat hier de nieuwste modellen nog niet tussen staan. Zo zijn de Nokia G60 en Nokia X30 in september gepresenteerd, maar staan ze niet in dit rijtje. Het is daarom voor die twee devices nog de vraag wanneer ze de update naar Android 13 gaan krijgen.

Wanneer toestellen van Nokia überhaupt Android 13 krijgen is onbekend. Het merk deelt namelijk alleen dát de vijf toestellen als eerst in aanmerking komen voor Android 13, maar meldt geen periode daarbij. Als eerst zal de nieuwste Android-versie uitgerold worden voor de Nokia X10, Nokia X20, Nokia XR20, Nokia G50 en Nokia G11 Plus.

Wanneer we meer informatie hebben over de uitrol, houden we je natuurlijk op de hoogte.

Nokia X10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 257,00 euro

Nokia X20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 309,00 euro

Nokia G50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 229,00 euro