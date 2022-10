Nokia Streaming Stick 800 is concurrent voor Chromecast: dit kun je ermee

Nokia is er niet alleen voor de telefoons. Ook andere producten komen uit de fabriek van de Finnen. Nu maken we kennis met de Nokia Streaming Stick 800, als concurrent voor de Chromecast.

Nokia Streaming Stick 800

We kunnen een nieuwe gadget verwachten van Nokia. Het gaat om een alternatief voor de Chromecast zoals we die kennen van Google. De stick draait op Android TV en wordt geleverd met een afstandsbediening. Via de afstandsbediening heb je snel toegang tot bijvoorbeeld de Google Assistent, Netflix, YouTube, Amazon Prime en Disney+. Ook kun je snel naar de Play Store navigeren voor het installeren van apps. Interessant is dat de knoppen verlicht zijn, zodat je altijd weet waar je op moet drukken.

De Nokia Streaming Stick 800 geeft de beelden in Full-HD kwaliteit. Je steekt het apparaatje in de HDMI-poort van de televisie, waarna het feest kan beginnen. De prijs van de stick komt uit op zo’n 60 euro, al is het nog onduidelijk of deze ook naar Nederland komt. Overigens komt de stick niet uit de fabriek van Nokia zelf. Het bedrijf StreamView heeft de licentie voor het voeren van producten zoals streamingproducten.