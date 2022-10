Nokia heeft ontzettend veel telefoons uitgebracht in de voorbije jaren. In 2009 verscheen de Nokia 2710 Navigation Edition; een telefoon waarmee je, zoals de naam al aangeeft, kon navigeren. We bespreken hem deze week in de nieuwe editie van ‘De vergeten telefoon’.

Nokia 2710 Navigation Edition

In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ gaan we dertien jaar terug in de tijd; naar 2009. Een jaar eerder werd Google Maps uitgebracht voor mobiele apparaten, maar Nokia had nog een flink marktaandeel met Nokia Maps, ook wel bekend als Ovi Maps en HERE. Er verschenen van verschillende toestellen ook navigatie-edities, zoals bijvoorbeeld van de Nokia 6210 Navigator. Een ander voorbeeld is de Nokia 2710 Navigation Edition, een telefoon die we vandaag met je doornemen in onze wekelijkse rubriek.

Navigatie

Nokia bracht in 2009 deze Nokia 2710 Navigator Edition uit, en deze verscheen ook in Nederland op de markt. Het was één van de weinige toestellen die op de markt werd gebracht met gratis navigatie, die ook nog eens van alle gemakken voorzien was. Niet alleen voor autonavigatie, maar ook als je te voet onderweg bent, kon de Nokia je helpen.

Het toestel was uitgerust met Nokia Maps en had een digitaal kompas aan boord. De focus van de Nokia lag echt op het navigeren, waarbij er natuurlijk ook spraakgestuurde instructies waren. De kaarten konden gedownload worden via de computer, via speciale software. Zonder extra kosten kon je hiermee verschillende landen en regio’s downloaden naar de telefoon. De Nokia 2710 Navigator had tevens de POI-locaties opgeslagen, waarmee je op zoek kon naar interessante locaties zoals een supermarkt, apotheek of tankstation. Met de optie ‘Locatie verzenden’ werd niet zoals nu je locatie gedeeld, maar werd er als het ware een screenshot gemaakt van de kaart met je locatie, en verzonden als MMS bericht.

Specificaties

De Nokia 2710 Navigation Edition bood een 2,2 inch scherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Met een gewicht van minder dan 90 gram was het een lekker compact, fijn mee te nemen toestel. Bluetooth was eveneens aanwezig en het toestel draaide op het S40-systeem. Er was een FM-radio, een 2G-verbinding en 128MB aan opslagruimte dat je uit kon breiden met een geheugenkaart. De Nokia 2710 Navigation Edition werd voorzien van een 2 megapixel camera voor de snelle kiekjes. De batterijcapaciteit van het toestel kwam uit op 1020 mAh.

Nokia bracht de 2710 Navigation Edition uit in het zilver en zwart voor een prijs van ongeveer 100-150 euro.

Nokia 2710 Navigator Edition samengevat in 3 punten: