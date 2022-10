Nokia X30 met aandacht voor milieu uitgebracht in Nederland

HMD Global heeft een nieuwe smartphone uitgebracht met de merknaam Nokia. Het is deze keer de Nokia X30, de smartphone die op de eerste dag van september door de fabrikant werd gepresenteerd. Bij de realisatie van de smartphone is extra aandacht besteed aan het milieu.

Nokia X30 in Nederland

De Nokia X30 is vanaf nu te koop in ons land. Het is de nieuwste smartphone van de van oorsprong Finse fabrikant. Het merk heeft de X30 uitgebracht als opvolger van de vorig jaar verschenen Nokia X20. Het nieuwe model heeft het milieu hoog in het vaandel staan, als we de informatie van de fabrikant mogen geloven. De behuizing van de Nokia X30 is voor 100 procent uit gerecycled aluminium en voor 65 procent uit gerecycled plastic. Daarnaast krijg je op het 5G-toestel drie jaar garantie en ben je drie jaar verzekerd van beveiligingsupdates, net als drie Android OS-updates (13, 14 en 15).

Nokia geeft de Nokia X30 een 6,43 inch AMOLED-scherm mee met een Full-HD+ resolutie. Onder de motorkap van de smartphone is een Qualcomm Snapdragon 695 octa-core chipset te vinden, samen met 6GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB. Je kunt met de Nokia X30 aan de slag met de dubbele camera die het toestel biedt. Deze bestaat uit een 50 megapixel hoofdlens en een 13 megapixel groothoeklens. Er is optische beeldstabilisatie en je kunt natuurlijk ook aan de slag met de handmatige modus.

Nokia geeft de X30 een 4200 mAh batterij, die je met 33W kunt opladen. De oplader moet je wel zelf nog even aanschaffen, of je kunt een eigen lader gebruiken.

De Nokia X30 kun je voor ongeveer 500 euro kopen bij Bol.com, Coolblue, Belsimpel, Mobiel, Amazon en MediaMarkt.