Nokia kondigt Nokia X30, G60 en T21 tablet aan; ook Circular abonnementsmodel

Drie nieuwe apparaten zijn aangekondigd door HMD Global onder de merknaam Nokia. De nieuwe producten die vandaag zijn gepresenteerd zijn de Nokia X30, de Nokia G60 en de Nokia T21 tablet. Daarnaast komt het met een abonnementsformule genaamd Circular.

Nokia X30, G60 en T21 aangekondigd

Op de eerste dag van september heeft HMD Global drie nieuwe producten en een nieuwe dienst aangekondigd. Om te beginnen zijn er twee nieuwe smartphones en een nieuwe tablet. De details van de nieuwe smartphones hebben we hieronder voor je uitgebreid beschreven.

Nokia X30

Als eerst is er de Nokia X30 en biedt ondersteuning voor het 5G-netwerk. Er is aandacht geschonken aan het milieu. Zo bestaat de telefoon volledig uit gerecycled aluminium en is de achterkant voor 65 procent van gerecycled plastic. Opvallend is dat bij de Nokia X30 de naam ‘PureView’ weer terugkomt. Deze naam werd eerder alleen bij high-end modellen gebruikt voor de camera. Deze camera heeft een 50 megapixel hoofdlens met AI en optische beeldstabilisatie en tevens is er een 13 megapixel groothoeklens. De Nokia X30 verschijnt met een 6,43 inch Full-HD+ 90Hz AMOLED-scherm. Aan boord is een 4200 mAh accu met 33W snelladen en een Snapdragon 695 chipset. De Nokia X30 wordt geleverd met Android 12 en krijgt drie Android OS-updates. De oplader moet je wel zelf los aanschaffen. Ook krijg je drie jaar beveiligingsupdates en drie jaar fabrieksgarantie.

Nokia G60

In de G-serie heeft Nokia de Nokia G60 aangekondigd. Deze smartphone heeft een achterkant die voor 100 procent uit gerecycled plastic bestaat. Ook voor deze smartphone geldt drie jaar garantie, beveiligingsupdates en drie Android OS-updates. Aan boord van de Nokia G60 is eveneens de 5G-ondersteuning en er is een 6,58 inch Full-HD+ 120Hz scherm en een triple-camera met 50MP hoofdlens, 5MP groothoek en 2MP dieptelens. Er is een 4500 mAh batterij met 20W opladen. Ook biedt de Nokia G60 een Snapdragon 695 chipset en komt hij met Android 12 op de markt.

Nokia T21

Een nieuwe tablet is ook aangekondigd. Nadat een aantal maanden geleden de Nokia T20 review op DroidApp verscheen, is het nu de beurt aan de Nokia T21. Deze tablet is bedoelt voor de hele familie en komt met een 10,36 inch beeldscherm (2000 x 1200 pixels) en een 8 megapixel camera aan zowel de voor- als de achterkant. Nokia geeft de tablet wederom een Unisoc chipset mee, deze keer de T612. Nokia belooft drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates, twee Android OS updates en ondersteuning voor een optioneel verkrijgbare active pen. De 8200 mAh batterij kan met 18W opgeladen worden, maar enkel een 10W lader wordt meegeleverd.

Nokia Circular

Dan de nieuwe dienst; die heet Circular en is een abonnementsformule waarbij duurzaamheid centraal staat. Door middel van onder andere beloningen wordt gestimuleerd om langer met een toestel te doen. Met Circular moet daarbij de negatieve impact van telefoonbezit op de planeet verminderd worden. Binnen het abonnementsmodel worden de toestellen van Nokia gerecycled, opgeknapt en opnieuw uitgegeven, of ze worden aan een liefdadigheidsinstelling gegeven. Abonnees kunnen zelf een abonnement wijzigen en kiezen. Schade, verlies of diefstal heeft geen invloed op de maandelijkse kosten. Daarbij belooft Nokia te zorgen voor een snelle vervanging.

Middels het Seeds of Tomorrow programma worden gebruikers beloond met seeds. Hoe langer een toestel bij iemand in bezit is, hoe meer seeds de gebruiker ontvangt. Deze kunnen besteed worden aan goede doelen, die zich richten op duurzaamheid en liefdadigheid. Denk aan het planten van bomen, plastic uit rivieren halen en het verminderen van koolstof, door deze uit de atmosfeer te halen. Als eerst komt het abonnementsmodel naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Later volgen andere landen. Het programma komt als eerst beschikbaar voor de Nokia G60, XR20, Nokia T10 LTE en later ook de Nokia X30 en T21.

Beschikbaarheid

De Nokia X30 komt met 6GB/128GB op de markt voor 519 euro of voor 549 euro met 8GB/256GB. Je kunt hem vanaf eind september kopen in de kleuren Cloud Blue of Ice White. Voor 329 euro is de Nokia G60 te vinden. Je krijgt dan de variant met 4GB/128GB, voor 40 euro meer de variant met 6GB/128GB. Vanaf nu start de uitlevering van de G60. De nieuwe tablet, de Nokia T21 komt vanaf de tweede helft van oktober met 4GB/64GB. Het WiFi-model kost je 249 euro, het LTE-model 269 euro. Je kunt alleen kiezen voor de kleur Charcoal Grey.

