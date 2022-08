Nokia T20 krijgt augustus-update; Nokia 3.4 geüpdatet naar Android 12

Nieuwe updates worden uitgerold door HMD Global. Zowel de Nokia T20 tablet als de Nokia 3.4 zien een nieuwe software-update binnenrollen. Een beveiligingsupdate met verbeteringen voor de tablet, de update naar Android 12 voor de smartphone.

Updates bij Nokia

Twee apparaten van Nokia worden voorzien van een nieuwe update. Gebruikers van de Nokia T20 zien een nieuwe Android 11 build-update binnenrollen. Dit is een verbetering op de bestaande Android 11-build, want Android 12 is nog altijd niet beschikbaar voor de tablet van de van oorsprong Finse fabrikant. Allereerst is er beveiligingsupdate augustus 2022. In de changelog wordt verder gesproken over verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen voor de gebruikersinterface. Wat dit precies inhoudt wordt niet verteld; de update is circa 30MB groot.

Nokia rolt ook voor de de Nokia 3.4 een nieuwe update uit. Dit is de update naar Android 12, waarbij je dus kunt profiteren van nieuwe functies en mogelijkheden. Denk aan de Material You skin, de verbeterde permissie-instellingen en verschillende andere mogelijkheden. De update bundelt de juni-update erbij en dit resulteert in een ruim 1,7GB grote update die gedownload kan worden.

Updates worden bij Nokia gefaseerd uitgerold. Het kan hierdoor even duren totdat iedereen de updates binnen ziet komen.