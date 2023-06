Nokia rolt juni-update uit voor Nokia X20, X30 en 3.4

Bij Nokia is gestart met het uitrollen van updates. De Nokia 5.4 werd eerder al bijgewerkt met de juni-update. Nu is het tijd voor drie andere toestellen die de update krijgen.

Drie Nokia’s krijgen security-patch van juni

HMD Global, de licentiehouder van de merknaam Nokia, is gestart met het updaten van drie Nokia-toestellen. Het gaat om de Nokia X20, de Nokia X30 en Nokia 3.4 die vanaf nu bijgewerkt worden met beveiligingsupdate juni 2023. Deze nieuwe update werd begin deze maand uitgebracht door Google, waarbij tientallen patches werden toegevoegd ter beveiliging van het Android-systeem. Eerder deze maand werd de Nokia 5.4 al bijgewerkt met de juni-update.

Marcel laat ons weten dat de update onder andere klaarstaat voor de Nokia X20. In de changelog wordt verder gemeld dat het toestel profiteert van verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen van de gebruikersinterface. Wat er precies is aangepakt, wordt niet vermeld in de changelog.

De updates zijn vanaf nu beschikbaar, al kan het even duren totdat deze aankomen bij alle toestellen.

