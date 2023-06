Nokia G42 verschijnt voor het eerst: betaalbaar en voor budgetsegment

Nokia zal naar verwachting binnenkort een nieuwe smartphone uitbrengen. Informatie over de Nokia G42 is namelijk opgedoken. Wat heeft deze nieuwe smartphone te bieden?

Nokia G42 duikt op

We kunnen een nieuwe mid-ranger verwachten van HMD Global. De licentiehouder van de merknaam Nokia zal binnenkort ons de Nokia G42 laten zien. Als we afgaan op de uitgelekte gegevens gaat het om een toestel met een betaalbare prijs en de basismogelijkheden. De telefoon zal op de markt komen met een Snapdragon processor van Qualcomm, maar het is nog niet helemaal duidelijk welk model. Wel dat dit geen gigantische hoogvlieger zal zijn.

De Nokia G22

De Nokia G42 zal uitgerust worden met 5G, Android 13 en komt met 4GB aan werkgeheugen. Nokia zal de G42 in twee kleuren dopen; grijs en paars. Naar verluidt zou het de meest betaalbare 5G-smartphone worden van het Finse bedrijf. Informatie over de prijs is echter nog niet bekend. Maar gezien de Nokia G22 over de toonbank gaat voor zo’n 200 euro, verwachten wij een prijs van rond de 150-200 euro. Volgens de bron zullen we in de komende weken meer te horen krijgen over de smartphone. Natuurlijk houden we je hiervan op DroidApp op de hoogte.

Op het Mobile World Congress gaven we je al een hands-on van de nieuwe Nokia C32 en Nokia G22.

De foto bovenaan toont de Nokia 6.2, er zijn nog geen foto’s van de Nokia G42 uitgelekt