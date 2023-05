Nokia XR21 is nieuwe robuuste Android uit Finland

We hebben nieuws over een nieuwe smartphone van Nokia. De fabrikant heeft de Nokia XR21 aangekondigd. Een nieuw robuust toestel van de Finse fabrikant.

Nokia XR21 in beeld

We maken kennis met een nieuwe robuuste smartphone van HMD Global. Het bedrijf uit Finland komt met de Nokia XR21, waarbij het de opvolger is van de Nokia XR20. De fabrikant brengt de telefoon uit in het zwart en in het groen.

Het design zal op bepaalde vlakken vergelijkbaar zijn met zijn voorganger, de Nokia XR20. De smartphone krijgt een IP69-certificering en komt met de MIL-STD-810H certificatie. Het moge duidelijk zijn dat dit een echt robuust toestel is. Ondanks dat betekent dat niet dat je op alles moet inleveren. De XR21 wordt geleverd met een 6,49 inch IPS LCD-scherm met een Full-HD+ resolutie. Deze biedt een 120Hz verversingssnelheid en kan ook bediend worden met handschoenen.

De Nokia XR21 is gewoon voorzien van een vingerafdrukscanner, welke aan de zijkant zit. De smartphone heeft een 64MP hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens en een 16 megapixel front-camera. Nokia brengt de XR21 op de markt met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De accucapaciteit komt uit op 4800 mAh en er is 33W laden. Erg opvallend is dat het toestel nog op de markt verschijnt met Android 12. Wel krijg je drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates.

Voor nu is de smartphone van Nokia alleen aangekondigd voor het Verenigd Koninkrijk en is er nog niets bekend over een brede internationale release. De prijs van de Nokia XR21 komt uit op 499 pond, wat omgerekend zo’n 567 euro is. Aan de andere kant van de zee komt het toestel begin juni uit.