Cat S75 is nieuwe robuuste smartphone met satelliet-ondersteuning

Het Britse Bullitt Group, heeft op het Mobile World Congress de nieuwe Cat S75 aangekondigd. Deze robuuste smartphone is van alle gemakken voorzien en kan ook overweg met satellietverbinding.

Cat S75

In de komende jaren zullen we ongetwijfeld meer toestellen gaan zien met ondersteuning voor het verbinding leggen via satelliet. Dit zien we nu ook terug bij het merk Cat, dat in Barcelona de nieuwe Cat S75 presenteert. Het toestel is net als de andere modellen van het merk robuust en zorgt ervoor dat je ook onder de zwaarste omstandigheden goed bereikbaar bent. Naast 5G is er de NTN-chip van MediaTek, waardoor je ook verbinding kunt maken met de geostationaire satellieten die zich 37,500 kilometer boven de aarde bevinden. Op deze manier kun je altijd een bericht verzenden of ontvangen, of een noodsignaal sturen.

De robuuste smartphone moet valtesten van 1,8 meter op staal overleven en is stof-, zand- en vuildicht en waterproof tot 35 minuten op 5 meter. Ook kan deze overweg met trillingen, hogedrukstralen, zoute mist en meer. Er is een 6,6 inch scherm met Full-HD+ resolutie, een MediaTek D930 chipset, 128GB opslagruimte, 6GB RAM-geheugen en een triple-camera. Deze biedt een 50 megapixel hoofdlens, 8 megapixel groothoek en 2 megapixel macro. De 5000 mAh batterij kan 15W bedraad opgeladen worden, maar ook draadloos laden behoort tot de mogelijkheden.

Opvallend is dat de Cat S75 geleverd wordt met Android 12. Je bent zeker van een update naar Android 13 en 14. Voor een periode van drie jaar krijgt het toestel ieder kwartaal een beveiligingsupdate. De prijs van de smartphone komt uit op 599 euro. Je krijgt drie maanden Bullitt Satellite Messenger Essentials cadeau, waarmee je satellietdiensten kunt gebruiken.