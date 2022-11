Google Pixel 7 Pro in duurzaamheidstest: hoe robuust is het toestel?

JerryRigEverything bekijkt doorgaans op zijn eigen manier hoe robuust smartphones zijn. De nieuwe Pixel 7 Pro van Google is nu ook onderworpen aan de test van hem. Hoe zit het met de krasbestendigheid en dergelijke van de Pixel 7 Pro?

Pixel 7 Pro in duurzaamheidstest

Over de nieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro is al het nodige gemeld. De fabrikant heeft voor het eerst in de Pixel-geschiedenis de telefoons ook eindelijk eens uitgebracht in Nederland. We hebben eerder op DroidApp de uitgebreide Pixel 7 Pro review gepubliceerd. Nu wordt door Zack van JerryRigEverything een andere test gedaan. Er wordt gekeken hoe goed het toestel bestand is tegen onheil van buitenaf.

In de nieuwe video die online is gezet wordt gekeken naar de krasbestendigheid van het beeldscherm, maar ook naar of het toestel snel buigt. En hoe zit het verder met de bouwkwaliteit van de nieuwe Pixel 7 Pro? Deze verschillende zaken komen voorbij in de video die je hieronder kunt bekijken. In de video komt naar voren dat vooral de camerabalk er moeite mee heeft, die relatief veel krassen lijkt op te lopen.



Google Pixel 7 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro