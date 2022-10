Pixel 7a: grote verbeteringen voor camera en opladen verwacht

Google presenteerde onlangs haar nieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Volgend jaar wordt de betaalbaardere Pixel 7a verwacht, waarover nu meer informatie bekend wordt.

Pixel 7a in het nieuws

Onlangs hebben we op DroidApp onze uitgebreide bevindingen gedeeld over de Pixel 7 Pro in de Pixel 7 Pro review. Zoals ieder jaar bij Google wordt er ook een ‘a’ toestel uitgebracht. Zo verscheen dit jaar de Pixel 6a en zullen we volgend jaar kennismaken met de Pixel 7a. Over die smartphone is nu het één en ander aan nieuws opgedoken. Google zou grote verbeteringen gepland hebben staan.

De Pixel 7 Pro

De nieuwe Google Pixel 7a zal wederom een toestel worden in een lager geplaatst segment. Dat betekent echter niet dat je op alles in zal moeten leveren. Zo is de verwachting dat de 7a als eerste a-smartphone ook draadloos opgeladen kan worden. Het gerucht gaat ook dat de telefoon uitgerust wordt met een behuizing van keramiek, iets waar wij sterk onze vraagtekens bij hebben, aangezien dit totaal niet iets is voor in een goedkopere lijn.

De grootste ontwikkeling in de Pixel A-serie is voor de camera. De Google Pixel 7a zal voorzien zijn van een 50 megapixel hoofdcamera, een lens die we ook bij de high-end Pixel 6-serie zagen. Deze lens is uit de fabriek van Samsung. Verder meldt het bericht dat de Pixel 7a ook een Sony telefotolens en een Sony groothoeklens krijgt. Drie lenzen voor de Pixel 7a dus, waar de huidige Pixel 7 Pro er ook drie heeft, maar de Pixel 7 het met twee moet doen.

Google bracht dit jaar pas in juli de Pixel 6a uit. Het kan dus best nog even duren totdat Google de 7a uitbrengt. In die tijd kan er ook nog wat veranderen. Voor nu moeten we het doen met de informatie die via de geruchtenmolen is binnengekomen.

