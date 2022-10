‘Pixel 7 Pro heeft schermprobleem met hoog batterijverbruik’

De eerste Pixel 7 en Pixel 7 Pro-modellen zijn inmiddels in bezit van verschillende mensen, zo ook bij reviewers. Het lijkt erop dat de Pixel 7 Pro kampt met een batterijprobleem op zonnige dagen. Wat is er aan de hand?

Slurpt het scherm accu?

Op DroidApp hebben we donderdag een uitgebreide Pixel 7 Pro preview gepubliceerd. Hierin nemen we verschillende aspecten door van de nieuwe high-end smartphone van Google. Er is in de afgelopen tijd al genoeg gemeld over het toestel van Google, en ook nu is er nieuws te melden over de Pixel 7 Pro. Het gaat over het scherm van de telefoon, die in sommige situaties onnodig veel lijkt te vragen van de batterij.

De collega’s van XDA maken melding van dit probleem met de Pixel 7 Pro. Volgens hen is de batterijduur van de Pixel 7 Pro duidelijk verbeterd, ten opzichte van de voorganger, de Pixel 6 Pro. Echter niet in alle gevallen. Dit zou het geval zijn als je naar buiten stapt met de Pixel. Op een zonnige dag wordt de helderheid dermate opgeschroefd dat de levensduur drastisch verkort wordt. In een kwartier tijd zou er al 10 procent van de batterijlading afgesnoept zijn. XDA spreekt over een onevenredig hoog stroomverbruik door het scherm in de buitenlucht, en dit verhaal wordt bevestigd door verschillende andere testers die de Pixel 7 Pro in gebruik hebben, verspreid over de verschillende regio’s in de wereld.

Volgens de collega’s komt het stroomverbruik van het scherm op maximale helderheid uit op 6W bij de Pixel 7 Pro. Het vermoeden is dat de Tensor G2 chipset een TDP (Thermal Design Power) heeft van 10-12W. Bij de Galaxy S22+ ligt het verbruik van het scherm in hoge helderheid op 4W. In praktijk betekent dit dat ongeveer in drie uur tijd het over en uit is met de accu van de Pixel 7 Pro. En dan gaat het hier alleen nog maar over het scherm. Er zijn nog meer componenten in gebruik, dus het vermoeden is dat het toestel eerder richting de oplader gestuurd moet worden in deze gevallen.

Het is onduidelijk wat de oorzaak is en of het gaat om een hardware- of een software-fout in het toestel. Het probleem lijkt volgens XDA alleen de Pixel 7 Pro te treffen en niet voor te komen bij de Pixel 7. Als het een softwarefout is, is dit relatief eenvoudig aan te pakken met een software-update. Als het gaat om een hardwarefout dan zullen er andere stappen genomen moeten worden. Google zelf heeft niet gereageerd op de berichtgeving. Op de redactie hebben we het probleem nog niet kunnen vaststellen, wat te danken is aan het regenachtige Nederlandse weer.

Google Pixel 7 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend