‘Google Pixel 7 Ultra met 1-inch camerasensor onderweg’

Smartphones worden steeds beter en beter in het maken van foto’s. Verschillende smartphones zijn al uitgerust met een 1-inch camerasensor, en Google zou deze ook willen plaatsen in een nieuw Pixel-toestel; de Pixel 7 Ultra. De eerste berichten zijn hierover nu opgedoken. Wat kunnen we verwachten?

Pixel 7 Ultra onderweg

Deze maand werden de Pixel 7 en Pixel 7 Pro aangekondigd. Onlangs verscheen onze Pixel 7 Pro preview en binnenkort vind je ook onze uitgebreide review terug op DroidApp. De Pixel 7-familie lijkt echter uitbreiding te gaan vinden, met een nieuw model. Volgens de geruchten die nu rondgaan wordt er door Google gewerkt aan een Pixel 7 Ultra. Deze zal anders zijn dan de twee andere Pixel-modellen. Google zou namelijk het toestel willen voorzien van een flinke camerasensor van 1 inch.

Pixel 7 Pro

De 1-inch camerasensor brengt verschillende handige toevoegingen voor het maken van foto’s. De Xiaomi 12S Ultra en Sony Xperia Pro-I bieden al een dergelijke sensor. Deze sensoren vangen veel meer licht op, waardoor dit de fotokwaliteit duidelijk ten goede moet komen. De Pixel-toestellen hebben al een goede naam op het gebied van foto’s. De informatie hierover is afkomstig van Ice Universe, een bron die vaker informatie deelt. Echter lijkt het nog niet helemaal vast te staan dat er inderdaad een 1,0 inch sensor gebruikt zal worden, zo spreken andere bronnen weer over een 200 megapixel camera, of juist een camera met slechts 13 megapixel. Het is goed mogelijk dat Google intern nog aan het kijken is wat de beste samenstelling wordt.

Zeker lijkt wel dat er een derde model in de Pixel 7-serie aan zit te komen, in de vorm van een Ultra. In de broncode van de Pixel 7-serie is leaker Wojciechowski namelijk gestuit op de codenaam Lynx. Dit is opvallend, aangezien de Pixel 7 doorging onder de codenaam Cheetah, en het Pro-model de codenaam Panter meekreeg. De Pixel 7 Ultra krijgt volgens dezelfde bron een Full-HD beeldscherm. Onbekend is wanneer we het toestel kunnen verwachten.

