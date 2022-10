Pixel 7-gebruikers ervaren problemen met contactloos betalen

De nieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn sinds vorige week verkrijgbaar in Nederland. Als we kijken naar de levertijden, dan gaan de apparaten als warme broodjes over de toonbank. Nu duikt er echter een probleem op rondom het contactloos mobiel betalen met de Pixel.

Problemen met contactloos betalen Pixel

De nieuwe Pixel-modellen zitten vol mogelijkheden en hebben een kenmerkend, eigen design. In onze Pixel 7 Pro preview geven we je al een mooie eerste indruk van de smartphone. Toch is niet alles rozengeur en manenschijn. Dit schreven we van de week al. Onder bepaalde lichtomstandigheden zou het accuverbruik exorbitant hoog zijn bij de Pixel 7 Pro, wat duidt op een hardware- of softwarematig schermprobleem. Google heeft nog altijd niet gereageerd op deze berichten. Het volgende probleem lijkt ook te spelen.

‘Ongeldige pas’

Een probleem dat door verschillende Pixel 7-bezitters wordt gemeld, en ook bij mijn Pixel 7 Pro optreedt, is problemen met contactloos betalen met de smartphone. Vaak gaat het goed, maar in sommige gevallen geeft de pinterminal de melding ‘ongeldige pas’. Er zit dan niets anders op dan te betalen met de pinpas, maar tegenwoordig heeft niet iedereen die meer bij. Het probleem treedt op bij zowel de ING Bankieren app als bij betalen met Google Pay (bijvoorbeeld met Rabobank of ABN Amro).

De collega’s van 9to5Google maken ook melding van dit probleem, en hebben een mogelijke oorzaak gevonden. Met de komst van de Pixel 7-serie is gezichtsherkenning weer terug ingevoerd. Omdat het geen veilige methode is voor apps die biometrische authenticatie vragen, werkt dit niet bij bijvoorbeeld wachtwoordbeheerders of de app van je bank. Daar gaat het volgens hen fout. Wanneer de telefoon is ontgrendeld met het gezicht, wordt automatisch een transactie via NFC geweigerd. Is de telefoon ervoor ontgrendeld met de vingerafdruk, dan zou dit geen probleem moeten geven.

Google heeft nog niet gereageerd op het verhaal. Een toekomstige update zou in theorie de problemen hiermee op kunnen lossen.

