Google Pixel 7 (Pro): cameraglas kan spontaan barsten

Verschillende gebruikers van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro maken melding van een vervelende fout in de nieuwe smartphones van Google. Het cameraglas is bij meerdere gebruikers spontaan gaan barsten.

Cameraglas barst bij Pixel 7

De Google Pixel 7 Pro hebben we vrij warm ontvangen in onze Pixel 7 Pro review. De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de eerste Pixel-toestellen die officieel in Nederland uitgebracht zijn. Toch gaat niet alles van een leien dakje, zo blijkt uit berichten van verschillende gebruikers.

Bij meerdere bezitters van de Google Pixel 7 en de Google Pixel 7 Pro is het glas van de cameramodule spontaan gebarsten. Degenen bij wie dit is gebeurd, laten weten dat zij niets bijzonders met het toestel hebben gedaan. Ook is hij niet gevallen of ergens tegenaan gestoten. Bij sommigen is het gebeurd terwijl het toestel in het hoesje zat.

De reden dat het cameraglas barst is niet bekend. Er kunnen verschillende aanleidingen zijn, zoals de spanning, temperatuurverschillen of iets anders. Google houdt zelf de lippen stijf op elkaar en geeft geen reactie over het kapotte cameraglas. Het is overigens niet voor het eerst dat er Pixel-toestellen met problemen kampen. Eerdere modellen hadden ook al met regelmaat software- en hardware-problemen. De Pixel 6 bijvoorbeeld met oververhitting, bugs en netwerkproblemen.

