OnePlus 11 onderworpen aan duurzaamheidstest: blijft hij nu wel heel?

OnePlus heeft met zijn vorige toestellen geen beste score achtergelaten bij de duurzaamheidstest. De OnePlus 11, het nieuwe high-end toestel van de fabrikant, heeft nu ook de test gehad. Hoe brengt het toestel zich er van af?

Duurzaamheidstest met OnePlus 11

We hebben eerder op DroidApp uitgebreid de OnePlus 11 besproken, in onze OnePlus 11 review. De telefoon doet veel dingen erg goed. De smartphone in kwestie heeft in tegenstelling tot zijn voorganger een wat gewijzigd ontwerp gekregen. Daarnaast heeft het merk gewerkt aan verbeteringen in de batterijduur, zo werd duidelijk. Met dank aan de Snapdragon 8 Gen 2 chipset in het toestel.

JerryRigEverything test met regelmaat toestellen op breekbaarheid, kwetsbaarheid en duurzaamheid. Dit keer is de OnePlus 11 aan de beurt. We weten van eerdere testen dat de OnePlus 10 Pro en ook de OnePlus 10T het minder goed er van af brachten. De smartphones gingen namelijk dwars door midden. De OnePlus 11 die nu aan de beurt is, heeft dezelfde zwakke plek zo wordt duidelijk. Het is de antennelijn die op dezelfde plek zit. Wanneer het buigt, is er een duidelijke knak te horen en breekt het één en ander aan glas, maar het toestel breekt niet door midden en het blijft ook werken.

De video van Zack kun je hieronder bekijken.