OnePlus 11 vanaf vandaag officieel verkrijgbaar: alle details

Vanaf vandaag is het zover; OnePlus brengt haar nieuwe high-end smartphone uit in ons land. Waar de smartphone eerder deze maand al werd aangekondigd, is de OnePlus 11 vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. We zetten de details voor je op een rijtje.

OnePlus 11 verkrijgbaar

De nieuwste high-end smartphone van OnePlus is verkrijgbaar in Nederland. Het merk presenteerde eerder deze maand de OnePlus 11 op een eigen event, nu is de smartphone definitief beschikbaar. Eerder kregen geïnteresseerden al de mogelijkheid om een pre-order te plaatsen. Die worden vandaag ook uitgeleverd. De OnePlus 11 is de nieuwste high-end smartphone van het bedrijf en opvallend is; hij is goedkoper dan veel van zijn concurrenten. Je kunt de smartphone al aanschaffen voor een bedrag van 829 euro; duidelijk goedkoper dan de Galaxy S23 bijvoorbeeld.

De OnePlus 11 is voorzien van de snelle, energiezuinige Snapdragon 8 Gen 2 chipset. In onze OnePlus 11 review, die van het weekend verscheen, werd al duidelijk dat de smartphone erg goed met zijn accu omgaat en je dus lekker lang kunt doorgaan op één acculading. Is de batterij toch leeg, dan kun je hem weer opladen met de 100W lader.

OnePlus voorziet de smartphone van een 6,7 inch AMOLED-beeldscherm met een Full-HD+ beeldresolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. De smartphone van het bedrijf wordt geleverd met een triple-camera, welke in een grote cirkelvormige module is geplaatst. Het betreft een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 48 megapixel groothoeklens en een 32 megapixel telelens met 2x zoom. De telefoon wordt geleverd met Android 13 en krijgt vier Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates.

De OnePlus 11 kun je vanaf nu kopen bij OnePlus, Coolblue, Amazon, Mobiel en Belsimpel. Een overzicht met de specificaties vind je via onderstaande button op de toestelpagina van de OnePlus 11.