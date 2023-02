OnePlus presenteert OnePlus Pad, Buds Pro 2 en Featuring Toetsenbord

Vandaag is de grote dag waarop OnePlus haar nieuwe apparaten aankondigt. Niet alleen is er de OnePlus 11, we zien ook de OnePlus Pad, Buds Pro 2 en een nieuw toetsenbord.

OnePlus Pad

We beginnen met de aankondiging van de OnePlus Pad. Het is de eerste tablet van het merk die we te zien krijgen. De telefoon werd samen met de OnePlus 11 aangekondigd vandaag. Nu kunnen we de details met je delen. De tablet moet een snelle, vlotte ervaring bieden en is voorzien van een Dimensity 9000 processor van MediaTek. Verder heeft OnePlus de OnePlus Pad voorzien van maximaal 12GB aan werkgeheugen.

Daarnaast is de OnePlus Pad uitgerust met een 9510 mAh batterij, die je met 67W weer snel kunt opladen. Het opladen van deze flinke batterij neemt volgens de fabrikant 80 minuten in beslag. De nieuwe OnePlus Pad kan snel in verbinding staan met je OnePlus-smartphone die op OxygenOS 13 of hoger draait. Ook kan deze op die manier automatisch verbinding maken met de internetverbinding van de telefoon. Verder kun je direct copy+paste gebruiken, kun je snel bestanden delen en krijg je notificaties binnen.

Alles gebeurt op het 11,61 inch beeldscherm van het toestel. Deze biedt een hoge verversingssnelheid van 144Hz. De eigen Omni-geluidsveldtechnologie zorgt ervoor dat de schermrichting geïdentificeerd wordt en hiermee automatisch kan schakelen tussen de linker- en rechter audiokanalen. De camera is op een logische plek geplaatst, zo meldt het bedrijf, wat het fotograferen prettiger maakt.

De OnePlus Pad komt beschikbaar in de Halo Green kleur. Bij de tablet krijg je de Stylo stylus en een OnePlus Magnetic Keyboard zodat je prettig kunt typen. In de komende weken wordt de prijs bekend gemaakt door de fabrikant. Het apparaat moet vanaf april verkrijgbaar zijn.

OnePlus Buds Pro 2

Een nieuwe headset is ook aangekondigd door de fabrikant. De OnePlus Buds Pro 2 moet de audiokwaliteit naar een hoger niveau tillen. Het biedt Spacial Audio waarmee de surround-sound ervaring geboden kan worden, die vergelijkbaar moet zijn met de bioscoop. Dankzij de samenwerking met Google is de OnePlus Buds Pro 2 één van de eerste headsets die Spacial Audio aanbiedt.Tal van andere technologieën zorgen voor een nog betere geluidskwaliteit.

OnePlus geeft de Buds Pro 2 een Master Equalizer mee, welke persoonlijk is getuned door componist Hans Zimmer. Verder is er Adaptive Noise Cancellation, waarmee tot 48dB aan omgevingsgeluid weggefilterd kan worden. De 11mm en 6mm dual driver-technologie zorgt voor een diepere, vollere bas en een zuiver zanggeluid, zo belooft de fabrikant. Met headtracking wordt de beweging van het hoofd gevolgd. De oordopjes leveren een totale afspeelduur van 39 uur. Vanaf 16 februari is de headset verkrijgbaar voor 179 euro.

OnePlus Featuring 81 Pro Keyboard

De Featuring-afdeling van OnePlus biedt een nieuw product aan dat samen met de OnePlus-community is ontworpen. Het is het OnePlus Featuring 81 Pro Toetsenbord; het eerste mechanische toetsenbord dat volledig personaliseerbaar is, van het bedrijf. Het heeft Marble-mallow keycaps en werkt met zowel MacOS, Windows als Linux. Er is ook een alert-slider en je kunt de toetsen uiteraard wisselen.

Door het gebruik van aluminium is het niet alleen een lichtgewicht, maar gaat het ook lang mee. In de komende tijd zal het portfolio van Featuring verder uitgebreid worden. In de komende weken komen we te weten welke prijs er aan het toetsenbord hangt, en wanneer hij uit wordt gebracht.