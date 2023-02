OnePlus trekt (te laat) nieuwe OxygenOS update terug voor 9 en 9 Pro

De OnePlus 9 en 9 Pro kregen een nieuwe OxygenOS-update aangereikt. Maar daarmee ging het niet allemaal van een leien dakje. Nu heeft de fabrikant de update eindelijk teruggetrokken.

OnePlus 9-update teruggetrokken

OxygenOS is de laag van OnePlus die over Android ligt. De smartphonefabrikant heeft verschillende toestellen van deze skin-versie over Android 13 al voorzien. Kort geleden heeft OnePlus een nieuwe update verspreid voor de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. Het betreft een nieuwe OxygenOS 13 update met versie F.19.

Deze update zorgde bij verschillende gebruikers voor problemen. De smartphones kwamen in de problemen na het installeren van de update, waarbij sommige telefoons niet meer wilden opstarten. OnePlus heeft de gebruikers op het eigen forum vervolgens geadviseerd om de update niet te installeren. Echter duurde het nog even totdat OnePlus de update daadwerkelijk heeft teruggetrokken. De reden hiervan was dat door het Chinese Nieuwjaar dit vertraging op liep.

De F.19 update van OnePlus was voorzien van verschillende verbeteringen, waaronder de beveiligingsupdate van januari en verbeteringen en bugfixes op het gebied van Quick Glance en de automatische helderheid. Het gebeurt niet zelden dat OnePlus een update terug moet trekken, omdat er vervelende gevolgen uit voort kunnen vloeien, zo zagen we ook al bij eerdere generaties.

