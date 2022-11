OnePlus rolt Android 13 uit voor OnePlus 9-serie

De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro worden vanaf nu bijgewerkt naar Android 13. Dit samen met de nieuwe OxygenOS 13 skin van het bedrijf zelf. De uitrol zou al zijn begonnen in Europa.

Android 13 voor OnePlus 9

OnePlus is gestart met het uitrollen van Android 13 voor de OnePlus 9-serie. Dit betekent dat zowel de OnePlus 9 als de OnePlus 9 Pro geüpdatet worden naar Android 13. OnePlus levert ook de nieuwe versie mee van haar eigen skin, waardoor de smartphones bijgewerkt worden naar OxygenOS 13.

Android 13 brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen. Onder andere verbeteringen op het gebied van privacy zijn doorgevoerd, waarbij je nog meer instellingen hiervoor krijgt. Verder kun je voor iedere app afzonderlijk instellen in welke taal deze app geopend moet worden. Verder zijn er nog tal van andere kleinere verbeteringen doorgevoerd, zoals meer kleuropties voor Material You.

We moeten wel een kanttekening plaatsen. OnePlus meldt vrolijk dat de stabiele update vanaf nu uitgerold wordt naar de OnePlus 9-serie, de OnePlus 10 Pro kreeg de update al eerder. Echter, we horen van verschillende gebruikers dat de update nog altijd niet gevonden kan worden. Dit merken we ook bij de OnePlus 10 Pro op de redactie, waarbij de telefoon nog steeds op Android 12 draait. Het kan dus echt wel een tijd duren bij OnePlus voordat een update bij iedereen beschikbaar is.

OnePlus 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 594,00 euro