Android 13 officieel aangekondigd: dit zijn alle nieuwe functies

We hebben in de afgelopen maanden al kennis kunnen maken met Android 13. Vanavond heeft Google meer details gedeeld over de mogelijkheden van Android 13.

Nieuwe functies in Android 13

In de afgelopen tijd kwamen al verschillende testversies vrij van Android 13, en de definitieve versie wordt van de herfst verwacht. We weten al een hoop nieuwe functies die toegevoegd zijn aan Android 13, en nu heeft Google ook nog wat verder toegelicht wat er precies nieuw is in Android 13.

Personalisatie

Android 13 wordt voorzien van nog meer personalisatiemogelijkheden. Welke app je ook ziet op het startscherm; deze moeten allemaal in eenzelfde stijl gegoten worden, zodat het er allemaal strakker uitziet.

Privacy

In Android 13 is er aandacht besteed aan de privacy. Het platform zal aanbevelingen geven om de privacy te verbeteren. Na een korte periode zal ook de klembordgeschiedenis gewist worden. Later dit jaar moet er een uniforme pagina beschikbaar komen met instellingen voor beveiliging en privacy. Middels duidelijke kleuren moet aangegeven worden hoe het ervoor staat met de veiligheidsstatus.

Beveiliging

Een andere verbetering in de beveiliging is dat je gerichter apps toegang kunt geven tot je bestanden als zij hierom vragen. In plaats van toegang tot ‘Bestanden en media’ kan bijvoorbeeld alleen toestemming verleend worden voor foto’s en video’s, of muziek en audio. Met de nieuwe fotokiezer kan exact gekozen worden welke bestanden gedeeld mogen worden, zonder dat je je hele mediabibliotheek hoeft te delen met een app.

Verbeteringen zijn er ook voor de muziekspeler in de notificatiebalk. Het dook eerder al op, en wordt nu nogmaals bevestigd; de tijdlijn van de afgespeelde muziek beweegt mee op de maat van de beat, zoals te zien is in onderstaande screenshot.

Een andere optie is om voor iedere applicatie, een andere taal in te stellen. Zo kun je voor je social media app de toepassing in het (bijvoorbeeld) Duits zetten, en je bank-app in het Nederlands. Net wat je wilt. Ontwikkelaars moeten deze ondersteuning nog wel inbouwen in hun apps.

Tablets

Ook aan de tablets is gedacht. Android 13 moet betere multitasking-mogelijkheden voor tablets introduceren. Hierbij kan gedacht worden aan de nieuwe taakbalk, waarmee je eenvoudig naar een split-screen kunt overschakelen. Je hoeft alleen maar een app naar de andere kant van het scherm te vegen. Verder komen er verbeteringen voor apparaten met een stylus, zoals de S Pen van Samsung. Je kunt je hand voortaan comfortabel op het scherm laten rusten, zonder dat je bang hoeft te zijn dat er spookaanrakingen plaatsvinden. In de komende weken zullen meer dan 20 Google-apps geüpdatet worden met betere ondersteuning voor tablets. Dit zal ook gebruiken bij andere apps, zoals TikTok, Facebook en Zoom.

De tweede bètaversie is nu vrijgegeven door Google. In de herfst wordt de definitieve versie van Android 13 verwacht.