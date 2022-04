‘Android 13 gaat stoppen met het steeds killen van apps’

Google bereidt verbeteringen voor rondom het ‘killen’ van apps in Android 13. Dit zou lang niet meer zo agressief moeten zijn als vaak bij eerdere Android-versies. De nieuwe Android-versie moet dit dus beter managen.

Android 13 minder agressief?

De collega’s van XDA Developers zijn gestuit op een nieuwe aanwijzing voor Android 13. De nieuwe Android-versie krijgt de implementatie van MGLRU, dat staat voor Multi-Generational Least Recent Used’. De functie die eerder al voor Chrome OS werd geïntroduceerd, komt ook naar Android.

Met MGLRU moet Android geholpen worden met beter te kiezen, welke apps op de achtergrond actief moeten blijven, en welke niet. Dit alles voor de beste prestaties. Er zouden al testen uitgevoerd worden door Google. Er bestaat volgens de bron nog een kans dat deze feature niet met Android 13, maar met een latere versie wordt toegevoegd.

De wijziging in het beleid voor het afsluiten van apps, moet zorgen voor verbeterde prestaties, wat niet alleen in het voordeel is bij high-end smartphones maar juist ook bij goedkope toestellen. Het CPU-gebruik kan ermee met 40 procent verminderd worden. Het aantal afsluitingen zou 85 procent lager liggen.