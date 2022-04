‘Samsung begint deze zomer al met testen van One UI 5 met Android 13’

De voorbereidingen van Google met Android 13 zijn in volle gang. De fabrikanten kunnen hier vervolgens ook mee aan de slag. Goed nieuws over Android 13, met One UI 5.0 komt nu van Samsung. De update kunnen we mogelijk al eerder verwachten.

Komt One UI 5 eerder?

In de afgelopen jaren heeft Samsung gigantische stappen gezet met het updatebeleid voor haar smartphones. Sterker nog; we kunnen toch wel concluderen dat het updatebeleid van Samsung het beste is wat je voor Android kunt krijgen. De onlangs gepresenteerde Galaxy A53 is hier een mooi voorbeeld van. Deze mid-end smartphone krijgt maar liefst vijf jaar updates.

Er gaan nu berichten rond over One UI 5, de nieuwe skin van Samsung die gebaseerd zal zijn op Android 13. Sammobile bericht over een voorlopige tijdlijn die opgedoken zou zijn. Daarin staat dat Samsung vermoedelijk in juli al wil beginnen met het bèta-testen van Android 13 met One UI 5. Dat is eerder dan dat het merk voorgaan deed. De bèta van One UI 4 startte bijvoorbeeld in september 2021. In november verscheen vervolgens de stabiele update naar Android 12 voor de Galaxy S21-serie.

Het ligt voor de hand dat wanneer de testen eerder beginnen, de definitieve uitrol van de Android 13 update met One UI 5 ook naar voren gehaald kan worden. Misschien verschijnt die dan al in september, maar dat blijft nu gissen. Een definitieve uitroldatum is nu nog niet opgedoken. Overigens is het nog de vraag wat wij mee gaan maken met de bèta. De bètaversies verschijnen doorgaans niet in Nederland en België, wel in verschillende andere Europese landen.

