‘Android 13 krijgt veel slimmere zoekbalk’

Met elke Android-update worden verschillende verbeteringen en nieuwe functies doorgevoerd. Android 13 krijgt naar het schijnt een vernieuwde, slimme zoekbalk.

Nieuwe zoekbalk in Android 13

Als we afgaan op de berichten die zijn opgedoken, krijgt Android 13 een verbeterde zoekbalk. Deze zal namelijk een stuk slimmer worden, zo wordt duidelijk. Wanneer je typt, zullen in realtime direct de passende resultaten getoond worden.

Daarbij krijgt de slimmere zoekbalk ook integraties van andere Google-diensten. Zoek je bijvoorbeeld op screenshot, dan kunnen screenshots opgehaald worden uit Google Foto’s. Verder kunnen ook suggesties voor widgets getoond worden, welke je direct kunt toepassen.

De nieuwe verbeteringen voor de slimme zoekbalk, die mogelijk ook verder kan zoeken naar apps en opgeslagen bestanden, is opgedoken in de code van Android 13. Het is niet duidelijk of de feature beschikbaar komt voor elk Android-toestel, of dat het alleen voor Pixel-devices uitgerold gaat worden.